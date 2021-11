Videot näyttävät, miten riemu repeää kaduilla – tuhannet tuulettavat suurimman esports-turnauksen voittoa

Kiinalaisfanit eivät välittäneet aikaerosta, jonka takia LoLin MM-finaali päättyi vasta myöhään yöllä.

EDward Gaming on League of Legendsin uusi maailmanmestari.

Kiinalainen EDward Gaming kruunattiin viikonloppuna League of Legends -pelin uudeksi maailmanmestariksi.

EDward kaatoi finaalissa hallitsevan mestarin DAMWON Gamingin 3–2. EDward voitti paras viidestä -finaalin avauksen, mutta hävisi seuraavat kaksi. Altavastaaja kesti kuitenkin paineet vieden kaksi viimeistä peliä.

Jännitysnäytelmäksi muodostunutta MM-finaali on kutsuttu jopa LoLin historian parhaaksi. EDward Gamingin voittoa taas on luonnehdittu yhdeksi ikimuistoisimmista, sillä joukkue voitti kaikki pudotuspeliottelut 3–2. Puolivälierissä kaatui Royal Never Give Up ja välierissä Gen.G.

LoL on Kiinassa huippusuosittu, joten finaalia seurattiin suurella innolla ympäri maan. Aikaeron takia finaali alkoi Kiinassa vasta illalla ja päättyi myöhään yöllä, mutta se ei kannattajia haitannut, kuten alla olevat videot osoittavat.

Kisakatsomossa oli kahdelta yöllä tuhansia intohimoisia faneja:

Ostoskeskukset ovat suosittuja kisakatsomoita:

Voittoa juhlittiin pitkälle yöhön kaduilla:

MM-turnaus eli Worlds pelattiin koronan takia ilman yleisöä Islannin Reykjavikissa. Kisat järjestettiin nyt 11. kertaa. Aiemmat kiinalaisvoittajat olivat Invictus Gaming (2018) ja FunPlus Phoenix (2019).

Tänä vuonna finaalia seurasi samanaikaisesti parhaimmillaan 4 018 728 katsojaa, joka on Esports Chartsin mukaan pc:llä pelattavien kilpapelien uusi katsojaennätys. Luvuissa ei huomioida kiinalaispalveluiden katsojalukuja.

LoLin julkaisija Riot Games on yleensä joulukuussa kertonut tarkemmin Worldsin katsojaluvuista. Viime vuonna finaalilla oli kiinalaiskatsojat huomioiden samanaikaisesti lähes 46 miljoonaa yhtäaikaista katsojaa.

Lue lisää: Maailman suurin esports-turnaus löi ennätykset – yksi luku pimitettiin