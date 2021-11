Pelaajan tyttöystävä vastasi kosintaan myöntävästi.

Sunnuntai-ilta oli ikimuistoinen Counter-Strike-joukkue Na’Ville ja sen pelaajille, mutta erityisesti venäläiselle Kirill ”Boombl4” Mikhailoville, joka kosi tyttöystäväänsä voitokkaan major-arvoturnauksen päätteeksi.

Mikhailov esitti suuren kysymyksensä voittojuhlien aikana tehdyn lavahaastattelun yhteydessä. Suoraa lähetystä katsoi sillä hetkellä yli kaksi miljoonaa katsojaa.

– Tyttöystäväni Moskovassa katsoo tätä juuri nyt. Haluaisin kysyä yhden kysymyksen: menisitkö kanssani naimisiin Lika, Mikhailov kysyi koko areenan hurratessa.

23 vuotta joulukuussa täyttävä Mikhailov vahvisti myöhemmin Instagram-tilillään kumppanin vastanneen kosintaan myöntävästi.

– Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä! Tietenkin kyllä! Miljardi kertaa kyllä, Lika kirjoitti vastauksena omalle Instagram-tililleen.

Lue lisää: CS-pelaajan erikoinen hiiriote hämmästyttää – ”Tämä kaveri ei pysty avaamaan cola­pulloa kolme­kymppisenä”

Mikhailov ja Na’Vi voittivat sunnuntai-iltana Tukholmassa pelatun major-arvoturnauksen, joka on CS:n suurin. Mestaruus oli sekä organisaatiolle että pelaajille ensimmäinen.

Na’Vi, jonka pelinjohtajana Mikhailov toimii, on ollut tämän vuoden paras joukkue. Se on voittanut peräkkäin kolme viimeisintä suurturnausta (PGL Major Stockholm, ESL Pro League 14, IEM Cologne). Maailmanlistan kärkisijaa joukkue on pitänyt hallussaan 19. heinäkuuta alkaen.