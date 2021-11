Esports ei tuota pelijätille penniäkään – pomo ei näe ongelmaa

Riot Gamesille esports on tapa markkinoida League of Legendsiä. Sillä ei silti pyritä saamaan ensisijaisesti uusia katsojia.

T1 on League of Legendsin tunnetuimpia nimiä. Korealaisjoukkue on voittanut kolme MM-kultaa.

Maailman suosituimpiin tietokonepeleihin lukeutuvan League of Legendsin kilpatoiminta ei ole tuottanut vielä kertaakaan voittoa kymmenen vuoden aikana Riot Gamesille.

Asian paljasti Washington Postille Riot Gamesin esports-pomo John Needham, joka ei pidä asiaa ongelmana. Nollatulokseen ei ole tarkoituskaan päästä vielä hetkeen.

– Haluamme kutsua itseämme urheilun tulevaisuudeksi. Sitä uskomme rakentavamme, Needham kertoi lehdelle.

Yritys on viime vuodet yrittänyt rakentaa esports-toiminnnasta erillistä bisnestä. Needhamin mukaan tärkeintä on aluksi saada ekosysteemistä kannattava joukkueille, jotka ovat elintärkeitä. Lähivuosien tavoite on päästä nollatulokseen ja kehittää liigatoimintaa edelleen.

Riot Games on yksi maailman suurimmista esports-toimijoista: LoLissa sillä on 12 alueellista sarjaa, joissa kilpailee 117 joukkuetta. Pelin MM-kisat ovat esportsin seuratuimmat.

Esports on yhtiölle yksi tapa markkinoida LoLia, mutta uusia katsojia tai pelaajia sillä ei kuitenkaan haeta aktiivisesti. LoLin katsojakokemus perustuu pitkälti pelin perusasioiden ymmärtämiseen, joten uusien silmäparien hankintaan ei kuluteta turhaan kaloreita, sanoo Needham.

Ammattilaisotteluilla toivotaan nykyisten pelaajien innostuvan pelaamaan lisää tai tukemaan suosikkejaan ostamalla esimerkiksi virtuaalisia peliesineitä. Viime vuonna Riot Games teki LoLin mikromaksuilla yli miljardi dollaria.

LoL on ilmaispeli, jossa areenalla kilpailee vastakkain kaksi viiden hengen joukkuetta, jotka valitsevat ennen ottelua uniikit hahmonsa yli 100 vaihtoehdosta. Mikromaksuilla saa avattua uusia hahmoja ja niiden ulkoasuja. Pelistä julkaistiin tänä vuonna Wild Rift -mobiiliversio.

Needham lataa myös kovan tavoitteen, joka on saada miljardi fania LoLille. Hän uskoo sen voivan vaatia jopa useita sukupolvia, mutta siihen tähdätään. Riot Gamesista halutaan ”2000-luvun viihdejätti, jonka juuret ovat peleissä”.

LoL-maailma on jo laajentunut virtuaalibändi K/DA:han, joka on huippusuosittu. Yhtiön seuraava jättisatsaus näkee päivänvalon viikonloppuna, kun Arcane-anime julkaistaan sunnuntaiyönä Netflixissä.

Esports on kannattamatonta toimintaa monille alan suurimmista nimistä, jotka satsaavat kasvuun ja tulevaisuuteen. Alalla on yhä isoja ongelmia, jotka rajoittavat kasvua ja erityisesti tapoja tehdä rahaa. Tällainen on esimerkiksi toiminnan keskittyminen nettiin, jolloin tuotemyynti kärsii. Toinen on peliyhtiöiden täysi valta peleihin, mikä rajoittaa kaupallisia mahdollisuuksia.