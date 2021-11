Facebook ohitti YouTuben –peli­lähetysten ykkönen on silti omassa sarjassaan

Twitchin markkinaosuus on katselutunneissa mitattuna 70,5 prosenttia.

Twitch on suorien pelilähetysten ykköspalvelu. Facebook ohitti heinä-syyskuun aikana YouTuben.

Twitch on yhä suosituin pelistriimauspalvelu, selviää Streamlabsin ja Stream Hatchetin keräämästä datasta. Yhtiöt julkaisivat juuri kattavan paketin vuoden kolmannen neljänneksen (heinä–syyskuu) katselutilastoista, joissa verrattiin Twitchiä, YouTube Gamingia ja Facebook Gamingia.

Heinä-syyskuun aikana pelilähetyksiä katsottiin 8,21 miljardin tunnin edestä. Twitch oli selvästi suosituin paikka niiden katsomiseen 70,5 prosentin markkinaosuudella. Facebookin osuus oli 15,7 % ja YouTuben 13,8 %.

Mennyt neljännes oli erittäin hyvä Facebookille, joka ohitti katselutunneissa ensimmäistä kertaa YouTuben. Lisäksi Mark Zuckerbergin alusta oli ainoa, jossa katselutunnit kasvoivat verrattuna edelliseen neljännekseen.

Amazonin omistamalle Twitchille neljännes oli katselutunneissa mitattuna tämän vuoden heikoin. Q3:n katselutunnit olivat 5,7 miljardia, kun Q2:lla vastaava luku oli 6,5 ja alkuvuodesta 6,3. Vuoden takaisiin verrattuna kasvua tuli kuitenkin 22 prosenttia.

YouTubelle loppukesä oli lukujen valossa kehno, mutta luvuissa ei huomioida lähetysten jälkitallenteiden numeroita tai videolatausten katselukertoja. YouTube ilmoitti juuri Gaming-sisällön olevan yksi sen tärkeimmistä kasvukohteista jatkossa.

Streamlabsin ja Stream Hatchetin mukaan elo-syyskuun kolme katsotuinta esports-turnausta tai sarjaa olivat Valorant-pelin Masters Berlin (31,7 miljoonaa katselutuntia), Counter-Striken ESL Pro League Season 14 (28,0 miljoonaa) ja League of Legendsin LCK-liigan syyskausi (25,2 miljoonaa).

Twitch on yhä selvästi suosituin palvelu, mutta sillä on huomattavasti pidempi etumatka kuin Facebookilla tai YouTubella, joista varsinkin jälkimmäistä ennustetaan kovaa toimijaa lähivuosina.

Facebook on suosittu erityisesti Kaakkois-Aasiassa, jossa mobiilipelaaminen on kovassa huudossa. Esimerkiksi Twitchin katsojista pääosa on Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta.

Kilpailu katsojista on koventunut viime vuosina, kun pelaamisen ja peliaiheisten sisältöjen kulutus kasvaa. YouTubessa esimerkiksi peliaiheista sisältöä on katsottu vuoden 2021 aikana yhteensä 800 miljardin tunnin edestä.