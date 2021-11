Kommentti: Kotiyleisön suosikki ei kestä paineita – ja Na’Ville kaikki paitsi voitto olisi jäätävä floppi CS-majorissa

CS-majorin voitosta pelaavat ensisijaisesti Na’Vi ja G2 Esports, ennustaa esports-toimittaja Nico Hartikainen.

Aleksandr ”s1mple” Kostylievin (vasemmalla) tähdittämä Na’Vi on selvä voittajasuosikki. Toinen todennäköinen finalisti on Nikola ”NiKo” Kovacin G2.

Tukholmassa pelattavan Counter-Striken major-arvoturnauksen pudotuspelit alkavat tänään torstaina. Turnauksen aloittaneesta 24 joukkueesta on jäljellä enää kahdeksan, joista yksi on selvästi ylitse muiden.

Na`Vi on pudotuspelien ylivoimainen voittajasuosikki. Viime kuukausien kiistaton ykkösnimi oli toisessa lohkovaiheessa pelillisesti valovuosia muita edellä.

Joukkueen matka mestariksi on kuitenkin vaikea, sillä puolivälierävastus on Team Vitality, jonka tähti on vuosien 2019–2020 paras pelaaja Mathieu ”ZywOo” Herbaut. Hän pystyy voittamaan otteluita yksin, kuten on nähty useita kertoja.

Na`Vin kokoonpanovon kuitenkin selvästi parempi, sillä Aleksandr ”s1mple” Kostylievin lisäksi Denis ”electronic” Sharipov ja Valeri ”b1t” Vakhovski ovat olleet hurjassa iskussa. Tätä kolmikkoa vastaan ei pitäisi olla kenelläkään mitään mahdollisuuksia juuri nyt.

Välieriin selvitessään Na`Vi kohtaa todennäköisesti Gambitin. Tänä vuonna terävimpään kärkeen noussut Dmitri ”sh1ro” Sokolovin joukkue on ollut Na`Ville vaikea vastus, mutta Tukholmassa etu on kokeneempien puolella.

Na’Vi juhli IEM Cologne -turnauksen voittoa heinäkuussa Saksassa.

Kolmen venäläisen ja kahden ukrainalaisen muodostamalla Na`Villa ei ole koskaan ollut parempia lähtökohtia major-mestaruuteen, joka on organisaation pitkän ja loistokkaan CS-historian ainoa puuttuva voitto. Joukkueella ei yksinkertaisesti ole varaa heittää hukkaan tätä tilaisuutta.

Mikäli Na`Vi poistuu Tukholmasta ilman mestaruuspokaalia puhutaan todellisesta epäonnistumisesta, joka olisi yksi major-historian ikimuistoisempia. Jopa kovempi yllätys kun FaZen häviö Cloud9:lle Bostonin finaalissa 2018.

Ennuste: Na’Vi voittaa majorin, Kostyliev vie MVP-palkinnon ja hänet julistetaan kaikkien aikojen CS-pelaajaksi.

Kotiyleisön kannustuksen kohde on Ninjas in Pyjamas, johon kuuluu neljä ruotsalaista ja tanskalainen supertähti Nicolai ”dev1ce” Reedtz. Joukkueen lähtökohdat eivät ole parhaat mahdolliset.

NiP joutui kuitenkin tekemään paljon töitä päästäkseen pudotuspeleihin, sillä jatkopaikka varmistui viimeisenä ja vaivoin. Reedtz ei ole yllättäen ollut kantava voima vaan pelinjohtaja Hampus ”hampus” Poser. Fredrik ”REZ” Sterner on ollut tähän asti suorastaan surkea.

Ruotsalaisjoukkueen pärjääminen kotiyleisön edessä on paljon kiinni siitä, pystyvätkö kaksi kokeneinta nimeä eli Reedtz ja Sterner nostamaan tasoaan h-hetkellä. Poserilla ja Linus ”LNZ” Holtängillä ei ole kokemusta ison yleisön edessä pelaamisesta, joten jännitys voi näkyä erityisesti heidän suorituksissaan.

NiP pääsi helpommalle puolelle kaaviota, mutta saa vastaansa G2:n, joka on Tukholmassa pelannut hyvin. G2:n edeltävät turnaukset ovat kuitenkin sujuneet heikosti, joten joukkueet lähtevät otteluun tasaväkisestä tilanteesta.

Reedtzin supersuoritusten ja kotiyleisön tuella NiP voi yltää jopa finaaliin asti, mutta viimeistään siinä kohtaa fanien mestaruusodotukset saisivat yliotteen joukkueesta.

Ennuste: NiP häviää niukasti puolivälierissä G2:lle. Reedtz pelaa hyvin, mutta Sterner ei onnistu parantamaan suoritustasoaan merkittävästi.

Fredrik ”REZ” Sterner (vasemmalla) ja Nicolai ”dev1ce” Reedtz eivät ole olleet NiPin tähtikaksikko, kuten odotettiin. Pudotuspeleissä molempien pitää nostaa tasoaan.

Keväästä 2019 asti yhdestä pelanneen Gambitin ydinporukka sai syksyllä 2020 rinnalleen kokeneen Abai ”Hobbit” Hasenovin, jonka avulla joukkue on tänä vuonna noussut maailmanlistan kärkipaikoille.

Gambit Esports on ollut korona-ajan kiinnostavimpia nimiä. Major-pudotuspelit ovat kuitenkin yhä melko kokemattoman Gambitin ylivoimaisesti kovin paikka tähän mennessä.

Vuoden 2017 major-mestari Hasenov on ainoa viisikosta, jolla on kokemusta isoista turnauksista ja suuren yleisön edessä pelaamisesta. Muut pelasivat vasta tänä kesänä ensimmäistä kertaa maailman parhaita vastaan studiossa. IEM Colognessa joukkueen matka päättyi yllättäen puolivälieriin FaZea vastaan.

Puolivälierissä Gambit ottaa mittaa helpolla päässeestä FURIAsta, jonka pitäisi olla vain suupala venäläisjoukkueelle. Välierissä kokemattomuus yleisön edessä pelaamisesta koituu todennäköisesti kohtaloksi Na’Via vastaan.

Ennuste: Selviää välieriin, taistelee hetkellisesti hyvin Na’Via vastaan, mutta kokee lopulta karvaan tappion.

Abai ”Hobbit” Hasenov on Gambitin ainoa kokenut pelaaja. Hän voitti majorin vuonna 2017 pelatessaan Gambitissa, mutta silloisesta kokoonpanosta ei ole muita jäljellä.

ToiNen finalisti Na’Vin ohella on todennäköisesti G2 Esports, jonka kantava voima on supertähti Nikola ”NiKo” Kovac. Ensimmäistä major-voittoaan jahtaavalla Kovacilla on nyt siihen yksi uransa parhaista tilaisuuksista.

G2:n syksy on ollut yhtä pettymystä toisen perään – suorastaan farssi. Potentiaalia on kuitenkin, kuten nähtiin kesätaukoa edeltävässä IEM Colognessa, jossa G2 ylsi toiseksi häviten vain Na’Ville.

Tukholmassa joukkue on päässyt helpolla ja on selvinnyt toistaiseksi tappioitta. Välierän NiP-ottelu on G2:n ensimmäinen tulikoe, josta se tarvitsee vakuuttavan voiton. Välierävastus on Heroic tai Virtus.pro, jotka ovat altavastaajia, mutta vaarallisia sellaisia.

Tasaisuus ei ole ollut G2:n vahvuus, mutta major-turnaus ei ole kuten muut kisat. Kovacilla on sen verran pahasti hampaankolossa aiemmista majoreista, että hän kantaa G2:n vaikka yksin finaaliin.

Ennuste: G2 rymistelee finaaliin Kovacin johdolla. Mestaruusottelusta on kuitenkin tuloksena ruma tappio.

Nikola ”NiKo” Kovac on ollut G2:n kantava voima jo hetken aikaa. Hän on näyttänyt parastaan myös Tukholmassa.

PGL Major Stockholmin pudotuspelit pelataan Avicii Arenalla yli 15 000 katsojan edessä. Torstaista sunnuntaihin pelattavia otteluita voi seurata suorana ja suomeksi Yle Areenasta sekä Ylen Twitch-kanavalta.