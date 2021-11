Overwatchin ja Diablon tulevat jatko-osat myöhästyvät entisestään. Tulospuhelussa selvisi myös Blizzard Entertainmentin toisen johtajan jättävän yhtiön.

Activision Blizzard ilmoitti vuoden kolmannen neljänneksen tulospuhelun aikana Overwatch 2- ja Diablo IV - pelien julkaisujen lykkääntyvän.

Kummallekaan pelille ei ollut annettu aiemminkaan virallista julkaisuajankohtaa, mutta fanit joutuvat odottamaan nyt aiempaa pidempään. Tunnetun pelitoimittajan Jason Schreierin mukaan molempien julkaisu menee ainakin vuoteen 2023.

Varsinkin Overwatch 2:n lisälykkääntyminen on ihmetyttänyt pelaajia, sillä Overwatch on kärsinyt jo pitkään uuden sisällön puutteesta, koska resurssit on laitettu jatko-osan kehitykseen.

Lykkääntymisestä huolimatta Overwatch 2:ta käytetään keväällä 2022 alkavalla Overwatch Leaguen uudella kaudella. Asia paljastettiin jo aiemmin, mutta Activision Blizzard vahvisti asian nyt uudestaan toimittaja Liz Richardsonille.

Liigassa käytetään pelin kehitysversiota. Monet fanit ovat suoraan lytänneet päätöksen, koska harva haluaa katsoa peliä, jota ei voi itse pelata.

Odotettujen hittipelien lykkäysten lisäksi tulospuhelussa kuultiin merkittävä uutinen: Blizzard Entertainmentin johtoon elokuussa nimitetty Jen Oneal jättää yhtiön loppuvuodesta. Oneal siirtyy loppuvuodeksi muihin tehtäviin yhtiön sisällä.

Oneal aloitti nykyisessä työssään elokuussa yhdessä Mike Ybarran kanssa, joka jatkaa työssään yksin. Kaksikko ylennettiin johtotehtäviin pitkäaikaisen johtajan J. Allen Brackin jätettyä yhtiön elokuussa 16 vuoden jälkeen. Blizzard oli vain hetkeä aiemmin noussut otsikoihin laajan ahdisteluskandaalin takia.

Lähtöpäätöksestä huolimatta Oneal uskoo Blizzard Entertainmentin ”parhaiden päivien olevan vielä edessä”, hän kirjoittaa yhtiön sivuilla julkaistussa kirjeessä. Uusista töistä ei ole vielä tietoa, mutta hän sanoo haluavansa tehdä työtä, jolla on ”iso merkitys koko pelialaan”.

Oneal ilmoitti kirjeessään myös Blizzard Entertainmentin emoyhtiö Activision Blizzardin lahjoittaneen Women in Games International -järjestölle miljoona dollaria. Kyseessä on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka hallitukseen Oneal kuuluu.

Onealin lähdöstä kerrottiin Activision Blizzardin tulosvuoden kolmannen vuosineljänneksen tulospuhelussa. Työntekijät saivat asiasta ennakkoilmoituksen alle puoli tuntia ennen tulospuhelua.

Onealin pikaista lähtöä yhtiöstä vain kolmen kuukauden jälkeen on pidetty huolestuttavana merkkinä tulevaisuudesta. Somessa on puolestaan kiinnitetty huomiota siihen, miten Blizzardin johdossa on jälleen yksi mies.

Yhtiön on jättänyt myös pitkäaikainen tekninen johtaja Amy Dunham, joka huomautti hänen olevan jo kolmas lyhyen ajan sisään yhtiön jättävä johtotason naistyöntekijä.

– Ennen kuin sitoudutte palkkaamaan lisää naisia (yleensä lähtötasolle, jolloin ihmisillä on vähemmän valinnanvaraa kieltäytyä mahdollisuuksista), voisitte selvittää ja korjata, miksi kaikki vanhemmat naistyöntekijät ovat päättäneet lähteä, Dunham latasi twiitissä, joka on nyt piilotettu hänen ei-seuraajiltaan.

Activision Blizzardin – johon kuuluvat Activision, Blizzard Entertainment ja King – kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 2,07 miljardia dollaria (+6 % vuoden takaiseen) ja nettotulos 699 miljoonaa dollaria. Osakkeen arvo on tällä hetkellä 77,67 dollaria, kun vielä 1. heinäkuuta eli ennen ahdistelukohua se oli 93,90.