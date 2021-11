RFLCT-yritys kauppasi ihonhoitotuotteita hyödyntäen sometähti Rachell ”Valkyrae” Hofstetterin nimeä.

Viime viikkoina otsikoissa ollut kiistelty ihonhoitobrändi RFLCT on lopetettu. Yrityksen verkkokauppa on suljettu ja kotisivuille on lisätty niukkasanainen teksti koskien lopettamista.

Verkkosivuilla tekijät sanovat yhä uskovansa luomiinsa tuotteisiin, mutta nyt ”ovat päättäneet edetä uusille urille” ja lopettaa brändin.

Yksi yhdysvaltalaisyrityksen perustajista oli 100 Thieves -organisaation osaomistaja Rachell ”Valkyrae” Hofstetter, joka on tunnettu sometähti ja sisällöntuottaja. Tuotteita kaupattiin Hofstetterin nimeä ja kasvoja hyödyntäen.

RFLCTin verkkokauppa ja toiminta lopetettiin alle kaksi viikkoa aloittamisesta. Kuvakaappaus yrityksen kotisivuilta.

RFLCT joutui somemyrskyn keskelle väitettyään tuotteiden tarjoavan suojaa sinivalolta, jota välittyy keinotekoisesti esimerkiksi puhelimista ja näytöistä. Ruuduista välittyvän sinivalon väitettiin vanhentavan ihoa, mutta sille ei löydy tieteellistä tukea.

Brändi esiteltiin 19.10., joten lopettamispäätös tehtiin hyvin nopeasti kohun takia. Tuotteet ovat kadonneet myös tunnetun ULTA-yrityksen suuresta valikoimasta. Hofstetter sanoi brändijulkistuksen yhteydessä ULTAn sijoittaneen projektiin neljä miljoonaa dollaria.

Valkyrae-nimeä hyödynnettiin aggressiivisesti markkinoinnissa.

Hofstetter, 29, toimi tuotesarjan mainoskasvona, joten hän erityisesti sai ärhäkkää palautetta seuraajiltaan. Ensimmäiset päivät kohun jälkeen hän piti täyttä hiljaisuutta, kunnes kommentoi asiaa YouTube-lähetyksessä – joka sekin katosi nopeasti.

Sometähti sanoi tuotteiden olleen kehityksessä yli vuoden, ja hankkeen aikana hänelle näytettiin tutkimuksia sinisen valon vaaroista. Hofstetterin mukaan RFLCT ei voinut kuitenkaan niitä julkaista, koska ”toiset yritykset voisivat varastaa ne”.

Lisäksi Hofstetter sanoi haluavansa eroon brändistä kohun takia. Hän poisti nopeasti kohun alettua sometileiltään kaikki maininnat, kuvat ja videot brändistä.

Hofstetterillä on Instagramissa 3,6 miljoonaa seuraajaa, YouTubessa 3,5 miljoonaa, Twitterissä 2,6 miljoonaa ja TikTokissa kaksi miljoonaa.

Tänä keväänä Hofstetterista tuli yksi 100 Thieves -peliorganisaation osaomistajista. Yhdysvaltalaisbrändi on ollut yksi esportsin kuumimmista nimistä jo muutaman vuoden.