Expressenin toimittajat eivät pääse Tukholmassa pelattavaan CS-majoriin median edustajina.

Ruotsalainen iltapäivälehti Expressen ei pääse seuraamaan Tukholmassa pelattavan vuoden suurimman Counter-Strike-turnauksen ratkaisuhetkiä paikan päälle Avicii Arenalle.

Lehti kertoo verkkosivuillaan jääneensä ilman media-akkreditointeja, sillä turnausjärjestäjä PGL ei ole vastannut Expressenin yhteydenottoihin useisiin kuukausiin.

CS:n julkaisija Valve ei ole vastannut myöskään Expressenin viesteihin. Avicii Arenan toiminnasta vastaava Stockholm Live puolestaan ohjaa olemaan yhteydessä PGL:ään.

Expressenin mukaan muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT on saanut akkreditoinnit läpi ajoissa ja ongelmitta. Ilta-Sanomat on pyytänyt PGL:ltä kommenttia asiaan.

Expressenin urheilutoimituksen väliaikainen esihenkilö Nicolinn Törnmalm kuvailee tilannetta kovaksi iskuksi journalismille. Tehdäkseen oikeutta lajille lehti tarvitsee samat oikeudet seuratakseen sitä kuten muitakin urheilulajeja. Tämä sisältää tapahtumiin pääsyn median edustajana.

Lehden mukaan PGL on pitänyt mykkäkoulua Expressenin suuntaan jo kuukausia. Expressenin mukaan asiaan liittyy kesällä julkaistu uutinen, jonka mukaan PGL olisi halunnut siirtää arvoturnauksen pois Ruotsista johtuen maan koronarajoituksista. Lehden mukaan PGL:n toimitusjohtaja Silviu Stroie olisi suuttunut uutisesta.

Expressenin lisäksi Ruotsin esports-liitolla on ollut vaikeuksia PGL:n kanssa. Liiton oli tarkoitus näyttää tapahtumassa politiikoille ja päättäjille, miten iso ilmiö esports on nykypäivänä Ruotsissa.

Liitto ei kuitenkaan saanut sovittua hiljaisuutta pitäneen PGL:n kanssa esittelykierroksista tai tutustumiskäynneistä. Liitto oli yksi niistä toimijoista, joka kesällä rummutti kovaa arvoturnauksen Ruotsissa pitämisen puolesta.

Liiton puheenjohtaja Sammi Kaidi uskoo ettei ongelmia olisi ollut, jos tapahtumajärjestäjä olisi ruotsalainen tai demokraattisesti kontrolloitu. Silloin tilanteeseen olisivat vaikuttaneet periaatteet ja muut arvot.

Kahden miljoonan dollarin PGL Major Stockholm on CS:n suurin turnaus koskaan. Kyseessä on Valven virallinen major-turnaus, joita on järjestetty vuodesta 2013. Turnaus järjestetään nyt 16. kertaa.

24 joukkueen turnaus huipentuu yli 10 000 katsojan eteen Avicii Arenalle 4.–7. marraskuuta. Suomalaisvahvisteinen ENCE jäi turnauksessa sijalle 15.–16.