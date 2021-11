Tekninen virhe kävi kalliiksi – Suomen esports-liitto menettää jopa 100 000 euron avustukset

Liiton vuosibudjetti kokee kovan kolauksen hakemusjärjestelmässä olleen teknisen virheen takia.

SEUL on saanut merkittävän osan vuosibudjetistaan Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksina.

Suomen elektronisen urheilun liitto (SEUL ry) ei saa vuodelle 2022 opetus- ja kulttuuriministeriön eli OKM:n yleistukea. Liiton hakemus jäi toimittamatta teknisen virheen takia, sillä täytetty hakemus ei tallentunut ministeriön järjestelmään.

– Selvityksen perusteella SEUL:n yleisavustushakemus ei ole tallentunut onnistuneesti ministeriön järjestelmään, minkä seurauksena ministeriö ei voi käsitellä hakemusta eikä SEUL näin ollen saa yleisavustusta vuodelle 2022., kirjoitetaan liiton sivuilla.

– Nimeä ikonisempi duo: esports ja tekniset ongelmat, kommentoi tapausta Twitterissä Ylen esports-tuottaja Otto Rönkä.

– Hurja case. Mokkapalojen myynnillä ei ehkä ihan vielä kateta toimintaa, visersi puolestaan hiljattain Assemblyn jättänyt tuottaja Juha Lahti.

Liitto on hakenut aiempina vuosina avustuksia 120 000–220 000 euron väliltä. Myönnetty avustus on ollut suurimmillaan 105 000 euroa.

SEULin saamat tuet 2013: 60 000 €

2014: 60 000 €

2015: 68 000 €

2016: 83 000 €

2017: 83 000 €

2018: 90 000 €

2019: 105 000 €

2020: 100 000 €

2021: 90 000 €

OKM:n tuki on ollut liiton tärkein tulonlähde jo vuosia. Se on ollut yleensä yli puolet liiton vuosibudjetista, jolla on kuitattu käytännössä työntekijäkulut. Alkuvuonna julkaistussa toimintasuunnitelmassa sanotaan liiton käyttävän vuonna 2021 kahta kokopäivästä työntekijää, jos talous sallii.

Tilanteen takia SEUL aloittaa talouden sopeutustoimet, jotta toimintakyky saadaan varmistettua. Samalla kartoitetaan vaihtoehtoisia rahoitus- ja varainhankintaratkaisuja.

– Tilanteen harmillisuutta ei vähennä se, että samankaltaisia teknisiä ongelmia on ilmennyt aiempinakin vuosina eri yhdistysten kohdalla. Taloudellinen isku on luonnollisesti myös liiton kohdalla erittäin merkittävä, kommentoi liiton sivuilla puheenjohtaja Ville Qvist.

SEUL on vuonna 2010 perustettu esportsin keskusjärjestö, jolla on 60 jäsentä. Liiton tehtävä on tukea ja kehittää kotimaista kilpapelikenttää.

Liitto järjestää muun muassa erilaisia koulutuksia ja vuosittaiset eSM-kisat, jotka toteutetaan yhdessä eri operaattoreiden kanssa. Pelivalikoima vaihtelee vuosittain.

Lisäksi liitto SEUL vuosittain maajoukkueen kansainvälisen lajiliiton IeSF:n MM-kisoihin. Vuonna 2019 liitto hyväksyttiin myös Suomen olympiakomitean jäseneksi.