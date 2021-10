Bobby Kotick on tienannut Activision Blizzardin toimitusjohtajana hurjia summia.

Bobby Kotickin alaisuudessa Activisionin Blizzardin arvo on noussut kymmeniin miljardeihin. Kesällä yhtiön maine koki kovan kolauksen, kun ahdistelu- ja syrjintäskandaali valtasi otsikot.

Ahdistelu- ja syrjintäskandaalien takia otsikoissa kesästä asti olleen Activision Blizzardin toimitusjohtaja Bobby Kotick on pyytänyt vuosipalkkansa asettamista 62 500 dollariin, joka on Kalifornian osavaltion lakien mukainen minimipalkka.

Asiasta kerrottiin Activision Blizzardin osakkeenomistajille tarkoitetussa kirjeessä. Viime vuonna Kotickin vuosipalkka oli 1,75 miljoonaa dollaria. Kotick luopuu toistaiseksi myös kaikista bonuksista, kuten osakkeista, kunnes uudet asetut tavoitteet on yhtiön johtokunnan mielestä saavutettu.

Vuonna 2019 Kotick tienasi bonukset ja osakkeet mukaan laskettuna noin 30 miljoonaa dollaria. Kesäkuussa 2021 yhtiön johtokunta hyväksyi Kotickille annettavan 155 miljoonan dollarin bonuspaketin, joka liittyi vuonna 2016 asetettuihin kasvutavoitteisiin.

Kotickin henkilökohtaisten tuloleikkausten taustalla on kasvojen pelastaminen. Toimitusjohtajana hän on saanut kritiikkiä Activision Blizzardin toimintatavoista ahdisteluskandaalissa ja työpaikkakulttuurin ongelmissa.

Sijoittajakirjeessä Kotick on linjannut yhtiön uusia toimintatapoja ja tavoitteita. Yhtiössä otetaan esimerkiksi käyttöön koko pelialan tiukin nollatoleranssi koskien ahdistelua: varoitusten sijaan yhtiö jakaa jatkossa suoraan potkuja, jos ahdistelusta tai häirinnästä on näyttöä.

Tällä hetkellä yhtiön työntekijöistä 23 prosenttia on naisia ja muunsukupuolisia. Yhtiö investoi seuraavan kymmenen vuoden aikana 250 miljoonaa dollaria siihen, että määrää saataisiin nostettua 50 prosentilla vuoden 2026 loppuun mennessä.

Activision Blizzard myös luopuu kiistellystä sopimuspykälästä, joka käytännössä estää työntekijää haastamasta työnantajaansa oikeuteen. Yhtiö lupaa myös parantaa viestintää sekä palkka-avoimuutta.

Vuonna 1963 syntynyt Kotick on toiminut Activisionin toimitusjohtajana vuodesta 1991. Activisionin ja Blizzardin yhdistyttyä 2008 hän jatkoi uuden yhtiön toimitusjohtajana.

Activision Blizzard on yksi pelialan ja myös esportsin suurimmista nimistä. Sen tunnetuimpia pelejä ovat World of Warcraft sekä Call of Duty-, StarCraft- ja Overwatch -sarjat. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 8,09 miljardia dollaria, jolla syntyi voittoa 2,2 miljardia.

Yhtiö perui tällä viikolla vuoden 2022 alkupuolelle suunnitellun BlizzConline-verkkotapahtumansa, jossa piti kertoa yhtiön nykyisten ja tulevien pelien tilanteesta. Blizzardin mukaan tapahtuman suunnittelu vaatii niin paljon, että työntekijöiden annetaan keskittyä nykyisin ja kehitteillä oleviin peleihin.

Perumisen yhteydessä yhtiö sanoi miettivänsä uudelleen fyysisen BlizzCon-tapahtumansa tulevaisuutta. Kymmeniätuhansia faneja vuosittain yhteen kerännyt tapahtuma on järjestetty koronan takia viimeksi 2019.

– Miltä sitten tapahtuma näyttääkin tulevaisuudessa, meidän pitää varmistaa että se tuntuu mahdollisimman turvalliselta, kutsuvalta ja kaikki sisältävältä, asiaa kommentoidaan Blizzardin sivuilla.