Matthew ”super” DeLisin cosplay-kuvat olivat fanien mieleen.

Matthew ”Super” DeLisi, 21, on Overwatchin tunnetuimpia ammattilaisia. Hänen cosplay-pukunsa oli fanien mieleen.

Overwatch-pelin 21-vuotias tähtinimi Matthew ”super” DeLisi on jakanut someseuraajilleen yllättävän kuvasarjan.

DeLisi on kuvissa pukeutunut Final Fantasy VII -peli Tifa Lockhart -hahmoksi. DeLisin cosplay-kuvasarja on kerännyt yli 32 000 tykkäystä somessa.

Cosplay on lyhenne sanoista costume play. Se on eri hahmoiksi pukeutumiseen perustuvaa esittävää taidetta.

DeLisi esitteli cosplaytaan somen lisäksi Twitchissä, jossa hän pelasi asu päällä seitsemän tuntia.

Lähetyksen aikana DeLisi kuvaili hahmovalintaansa haastavaksi, sillä asusteita joutui metsästämään hetken aikaa. Laittautumisessa hän sai apua ystävältään Meliltä, joka paljasti heidän joutuneen ajamaan cosplayta varten käytännössä kaikki DeLisin ihokarvat.

Vakuuttava lopputulos on ollut kuitenkin DeLisin seuraajien mieleen. Twitterin ja Instagramin kommenttikentät ovat täynnä kehuja.

– En voi uskoa, että teit tämän. Olet legenda.

– Tämän ei pitäisi näyttää hyvältä, mutta se näyttää.

– Ansaitset palkinnon.

– Tämä cosplay vain vahvistaa sen, ettei yhdelläkään Overwatch League -pelaajalla ole ollut näin vahvaa somea.

– Sexy, sexy, sexy, kommentoi DeLisin tavoin Overwatch Leaguessa pelaava Joo-seok ”Twilight” Lee.

– Miksi et koskaan pukeutunut näin, kun olimme huonetovereita, ihmetteli Houston Outlawsin Dante ”Danteh” Cruz.

Pelaajan joukkue San Francisco Shock huomioi myös cosplayn:

Nyt nähty cosplay ei ollut DeLisin ensimmäinen. Elokuussa 2020 hän jakoi Twitterissä kuvasarjan, jossa on pukeutunut Doki Doki Literature Club! -pelin Natsukiksi.

DeLisi ei ole myöskään ensimmäinen ammattilaispelaaja, joka on kertonut cosplay-harrastuksestaan ylpeästi. League of Legendsissa menestynyt Zachary ”Sneaky” Scuderi on tehnyt harrastuksellaan muhkean tilin vuosien varrella.

21-vuotias yhdysvaltalainen DeLisi on pelannut Overwatch Leaguessa alusta asti San Francischo Shockissa. Joukkue voitti liigan vuosina 2019 ja 2020. Liigan tähtiin lukeutuvalta DeLisiltä löytyy lisäksi World Cup -voitto syksyltä 2019.