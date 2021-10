Ex-pelitähti esitteli öky-Porschensa – 330 km/h, 2,7 sekuntia sataseen

Matthew ”Nadeshot” Haag toteutti yhden unelmistaan ja osti hulppean urheiluauton.

Entinen Call of Duty -tähti ja 100 Thieves -esports-organisaation perustaja Matthew "Nadeshot" Haag on esitellyt YouTubessa upouuden urheiluautonsa.

29-vuotiaan yhdysvaltalaisen uusi auto on vuoden 2022 Porsche 911 Turbo S, jonka lähtöhinnaksi kerrotaan Porschen Suomen myyntisivustolla 386 349 euroa.

Haag sai ostettua autonsa perheystävän avulla, mutta silti hän joutui odottamaan sitä noin 1,5 vuotta. Odotus oli kuitenkin sen arvoista McDonald’sin kassalta peliammattilaiseksi ja siitä miljoonabisneksen perustaneen Haagin mielestä.

– Olen rakastunut. Tämä on kaunein auto, jonka olen koskaan omistanut ja jonka tulen omistamaan varmaan koko loppuelämäni aikana, Haag sanoo videolla ylpeänä.

Haag esitteli Porschensa tubevideolla:

NäyttäväsTä saksalaisautosta löytyy enemmän kun tarpeeksi tehoa perusajeluun. 3,8-litrainen tuplaturbo bokserikutonen tarjoaa peräti 650 hevosvoimaa. Nollasta sataan neliveto kiihtyy 2,7 sekunnissa ja sen huippunopeus on 330 km/h.

Haag on valinnut autoonsa useita lisävarusteita ja ominaisuuksia, kuten sporttipaketin ja avattavan kattoikkunan, koska hän sanoo haluavansa nauttia kotikaupunkinsa Los Angelesin lämmöstä. Sisältä löytyy useita punaisia yksityiskohtia mittareista nahkapenkkien tikkauksiin.

Aiemmin Haag ajeli Tesla Model S:llä.

Haag voitti Call of Dutya pelaamalla noin 200 000 euroa palkintorahaa edustaessaan meganimiä OpTic Gamingia ja Team Envya. Hän lopetti kilpailemisen vuonna 2015 siirryttyään sisällöntuottajaksi. Pari vuotta myöhemmin hän perusti 100 Thievesin.

Nyt Haag toimii esportsin kuumimpiin nimiin kuuluvan 100 Thievesin toimitusjohtajana. Hän on saanut sijoittajiksi räpin supertähden Draken ja musiikkimoguli Scooter Braunin. Joukkueet sillä on Apex Legendsissa, Call of Dutyssa, Fortnitessa, League of Legendsissa ja Valorantissa.

Entinen pelitähti on kerännyt hurjat seuraajamäärät: Twitterissä on 2,9, Instagramissa 1,3 ja YouTubessa 3,2 miljoonaa fania.