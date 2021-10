Hämmentävää sekoilua Call of Dutyssa: Suosikki­nimi vaihtaa kaupunkia kolmatta vuotta peräkkäin

Call of Duty Leaguen jokaisella kolmella kaudella on nähty OpTic Gaming eri nimellä

Call of Duty League / OpTic Gaming

OpTic Gaming on ikoninen nimi Call of Dutyssa, mutta sen viime vuodet ovat olleet vaikeita. Kestosuosikki ottaa näillä näkymin pian käyttöönsä jo kolmannen eri nimen Call of Duty Leaguessa.

Liigan ensimmäisellä kaudella vuonna 2020 kilpaili OpTic Gaming Los Angeles, sitä seuraavalla OpTic Chicago ja ensi vuonna ilmeisesti OpTic Dallas, sillä OpTic ja Team Envy ovat aloittamassa yhteistyön.

OpTicin nimivaihdosten taustalla on monimutkainen kuvio, johon liittyy yrityskauppoja, liigapaikkojen myyntejä ja erikoisia bisneskuvioita.

Call of Dutyn kaupunkipohjainen franchise-liiga alkoi keväällä 2020. Yksi liigaan paikkansa hankkineista organisaatioista oli Immortals Gaming Club, joka oli ostanut OpTicin taustayhtiön kesäkuussa 2019 Hector ”H3CZ” Rodriguezilta.

Immortals hyödynsi OpTic-nimeä vain vajaat puolitoista vuotta, kunnes Rodriguez osti sen takaisin vuoden 2020 lopulla. IGC:n omistama Call of Duty -liigapaikka myytiin puolestaan 100 Thievesille, jonka joukkue sai nimeksi Los Angeles Thieves.

Rodriguez löysi OpTic-nimelle uuden kodin osaomistamansa NRG Esportsin kautta, jolla oli liigapaikka. Yhteistyökuvion takia ykköskaudella pelannut Chicago Huntsmen muuttui toista kautta varten OpTic Chicagoksi.

Syksyn aikana on huhuttu NRG:n myyvän liigapaikkansa, kun Rodriguez aloittaa yhteistyön entisen kilpakumppaninsa Mike ”hastr0” Rufailin johtaman Team Envyn kanssa. Yhdistymisen takia ykköskauden voittaneen Dallas Empiren nimi vaihtuu OpTic Dallasiksi.

OpTicin tuleva nimenvaihdos paljastui tavaramerkkihakemuksesta. Team Envyn taustayhtiö on hakenut tavaramerkkiä OpTic Dallas -nimelle ja logolle.

Rodriguez on joutunut tekemään erikoisia järjestelyjä brändinsä kanssa viime vuosina, koska ei ole saanut toimintaa kannattavaksi. Muutoksista huolimatta OpTic on yksi liigan kestosuosikeista yhdessä Atlanta FaZen kanssa.

Liigan 12 joukkuetta on sidottu kaupunkeihin, mutta koronan takia alkuperäiset suunnitelmat kaupungista toiseen matkaavasta kiertueesta on pääosin peruttu. Pelit on pelattu pitkälti netissä, mutta esimerkiksi elokuun liigahuipentuma järjestettiin yleisön edessä Los Angelesissa.