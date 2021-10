Dota-tietokonepeli auttoi Marcin aloittamaan elämän uudestaan onnettomuuden jälkeen.

Lapsena saksalainen Marc oli hyvin aktiivinen nuori, joka harrasti muun muassa tennistä ja oli veljensä kanssa erittäin kilpailullinen.

Marcin elämä muuttui vuonna 2008 leijalautailuonnettomuudessa Floridassa, Yhdysvalloissa. Teini-ikäinen Marc kokeili lajia silloin ensimmäistä ja viimeistä kertaa.

– Muistan silloin olleen kylmä päivä. Olimme suunnitelleet, että olen siellä vain katsomassa. Kaverini meni ensin ja sanoi ”voit kokeilla jos haluat". Siellä rannalla ei ollut mitään, ihan tasaista, paitsi yksi talo. Tuuli paiskasi minut täysiä siihen taloon, Marc kertaa tapahtunutta peliyhtiön Valven julkaisemalla videolla.

Marc oli onnettomuuden jälkeen kaksi viikkoa koomassa. Häneltä murtuivat onnettomuudessa kolmas, neljäs ja viides niskanikama. Hän ei pystynyt enää liikuttamaan raajojaan.

– Se oli shokeeraava hetki, kun ymmärsin mitä oli tapahtunut. Se oli pelottavaa, Marc muistelee koomasta heräämisen jälkeisiä tunnelmia.

Marc ei ole antanut pyörätuolin rajoittaa elämää. Lapsesta asti vahvasti elämässä läsnä ollut kilpailuhenkisyys on myös säilynyt, vaikka se hetkeksi katosikin.

Se löytyi kuitenkin Dota-tietokonepelin avulla, jota Marcin paras ystävä halusi pelata pari vuotta onnettomuuden jälkeen. Kaverukset olivat pelanneet sitä aiemmin yhdessä ennen onnettomuutta.

– Pelaamme nykyisin melkein joka päivä yhdessä. Ensimmäinen peli kahden vuoden jälkeen oli surkea! Hävisimme tyyliin 10 minuutissa. Silti se oli mahtavaa, Marcin kaveri Alex kertoo videolla.

Lue lisää: Dota on reaaliaikaisesti yläviistosta pelattava eräänlainen strategiapeli, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta ottaa toisistaan mittaa neliönmuotoisella pelikentällä. Ydinidea on tuhota vastustajan tukikohta tai ajaa toinen joukkue luovuttamaan. Ennen ottelua pelaajat valitsevat oman uniikin hahmonsa yli 110 erilaisesta vaihtoehdosta.

Dota on suosittu tietokonepeli, jossa pelaa vastakkain kaksi viiden hengen joukkuetta.

Normaalisti peliä pelataan käyttäen hiirtä ja näppäimistöä yhdessä. Marc ohjaa pelihahmoaan suullaan käyttäen pyörätuolinsa ohjainta, joka toimii hiirenä tietokoneeseen kytkettynä. Pään vasemmalla ja oikealla puolella on vielä kosketuksesta reagoivat anturit, jotka toimivat hiiren näppäiminä.

Esteistään huolimatta Marc on ollut parhaimmillaan reilun 3200 MMR:n eli taitopisteen tasolla. Tällä hetkellä hän on noin 2500 MMR:n pelaaja eli pelin keskitasoa. Pelejä hänellä on takanaan noin 3000–4000.

– Dota on iso juttu elämässäni, koska se on minun tapani kilpailla. Ajattelen sen olevan hyväksi minulle, koska pystyn hyväksymään rajoitteeni ja tilanteeni paremmin, kuka oikein olen. Pääosa pelaajista ei tiedä minulla olevan vajavuuksia, joten kun pelaan huonosti, he sanovat sen. Se on okei. Rajoite ei ollut aiemmin osa elämääni eikä ole sitä pelatessanikaan.

Dotan pelaaminen oli terapiaa Marcille, joka sai siitä energiaa ja intoa kokeilla muitakin juttuja. Hän on sen jälkeen kokeillut sähköpyörätuolisalibandya, istunut kilpa-autossa ja mennyt takaisin kouluun – taskussa on kandidaatin että maisterin tutkinto. Seuraavaksi hän haluaisi varjoliitää Itävallan vuoristoilla.

28-vuotias Marc muutti omilleen vuonna 2020. Dotassa hän kilpailee osana Permastunned Gaming -joukkuetta, jonka kaikilla pelaajilla on jonkinlainen rajoite. Joukkue on kilpaillut erilaisissa turnauksissa, joita kuitenkaan ei järjestetä erikseen vammaisille.

Marcin tarina esiteltiin Dota 2:n MM-turnauksen eli The Internationalin yhteydessä. Turnauksen aikana esiteltiin myös uusi Marci-pelihahmo, joka on mykkä. Hahmo sai Marcin joukkueelta kehut: ”Marci on loistava tapa lisätä tietoisuutta ja edustaa vammaisia.”

Monissa peleissä on nykyisin erilaisia asetuksia, joilla pelikokemusta saa muokattua itselleen sopivaksi. Kyseessä voi olla peliä helpottavia asetuksia, mahdollisuus muuttaa näppäinasetteluja tai säätää esimerkiksi kuvaa värisokeudesta kärsiville sopivammaksi.

Microsoft, Sony ja Logitech ovat muun muassa valmistaneet pelilaitteita vammaisia ajatellen.

Siinä missä paralympialaiset ovat perinteisessä urheilussa iso juttu, esportsissa ei järjestetä vammaisturnauksia ainakaan vielä isossa mittakaavassa. Kilpapelaamisessa käytännössä kuka tahansa voi lähtökohdista, sukupuolesta ja vajavuuksista huolimatta päästä pelaamaan suurimpiin turnauksiin, jos on tarpeeksi hyvä.