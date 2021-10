Hahmo oli sai nimen työntekijältä, joka jätti yhtiön ahdisteluskandaalin noustua otsikoihin.

Overwatch-pelin suosikkihahmon Jesse McCreen uusi nimi on Cole Cassidy. Nimi vaihtuu pelissä tiistaina 26.10. julkaistavassa päivityksessä.

Overwatchin Twitter-tilin julkaisemassa viestissä nimimuutosta taustoitetaan hahmon peliin kirjoitetun taustatarinan kautta. Viestin mukaan cowboy on viimeinkin sinut menneisyytensä sekä itsensä kanssa, joten hän on päättänyt vaihtaa nimeä uuden alun kunniaksi.

Hahmon nimi vaihdetaan, koska McCree-hahmo on nimetty Blizzardin entisen työntekijän Jesse McCreen mukaan. Hän on yksi monista, jonka nimi yhdistettiin kesän aikana Activision Blizzardin suureen ahdisteluskandaaliin. McCree jätti yhtiön pian kohun noustua 11. elokuuta 2021.

Kohun jälkeisinä kuukausina Overwatch Leaguen lähetyksissä ei ole enää puhuttu McCreestä vaan hahmoon on viitattu yksinkertaisesti cowboyna.

Pelikehittäjien mukaan McCree-nimi ei enää kuulu peliin, koska se ei istu siihen, mitä Overwatch edustaa. McCree eli lännenmies on ollut ollut alusta asti yksi pelin suosituimmista hahmoista.

Blizzard on todennut ettei jatkossa yhtiön peleihin lisätä enää hahmoja, jotka on nimetty työntekijöiden mukaan. McCree-nimen lisäksi muun muassa World of Warcraftissa on tehty nimimuutoksia.