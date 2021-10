CS-majorin ohjelma päivä päivältä – näin näet pelit suomeksi

PGL Major Stockholm 2021 -arvoturnaus alkaa tiistaina 26. lokakuuta. Katso tästä vuoden suurimman CS-turnauksen ohjelma päivä päivältä.

Kahden vuoden odotus päättyy tiistaina 26. lokakuuta, kun Counter-Striken major-arvoturnaus PGL Major Stockholm alkaa.

Tukholmassa pelattavaan turnaukseen osallistuu 24 joukkuetta ympäri maailmaa. Suomalainen ENCE, jossa pelaa Joonas ”doto” Forss ja valmentaa Eetu ”sAw” Saha, on yksi osallistujista.

Lue lisää: Joonas ”doto” Forssin vuosien työ palkitaan – ENCE on majorin musta hevonen

Otteluohjelma löytyy lohkojen alta. Kellonajat ovat Suomen aikaa. Ohjelmaan voi tulla muutoksia.

Otteluohjelma Ensimmäinen lohkovaihe Tiistai 26.10. 11.00: Kierros 1, ottelut 1-2 (Astralis - CPH Flames / Spirit - FaZe)

12.15: Kierros 1, ottelut 3-4 (ENCE - GODSENT / paiN - Virtus.pro)

13.30: Kierros 1, ottelut 5-6 (BIG - Entropiq / Movistar Riders - Renegades)

14.45: Kierros 1, ottelut 7-8 (Heroic - TYLOO / MOUZ - Sharks)

16:00: Kierros 1, ottelut 1-2

17.15: Kierros 2, ottelut 3-4

18.30: Kierros 2, ottelut 5-6

19.45: Kierros 2, ottelut 7-8 Keskiviikko 27.10. 11.00: Kierros 3, ottelut 3-4

12.15: Kierros 3, ottelut 5-6

13.30: Kierros 3, ottelut 1,7 *

17.15: Kierros 3, ottelut 2,8 * Torstai 28.10. 11.00: Kierros 4, ottelut 1-2 *

14.45: Kierros 4, ottelut 3-4 *

18.30: Kierros 4, ottelut 5-6 * Perjantai 29.10. 11.00: Kierros 5, ottelu 1 *

14.45: Kierros 5, ottelu 2 *

18.30: Kierros 5, ottelu 3 * Toinen lohkovaihe Lauantai 30.10. 11.00: Kierros 1, ottelut 1-2

12.15: Kierros 1, ottelut 3-4

13.30: Kierros 1, ottelut 5-6

14.45: Kierros 1, ottelut 7-8

16:00: Kierros 1, ottelut 1-2

17.15: Kierros 2, ottelut 3-4

18.30: Kierros 2, ottelut 5-6

19.45: Kierros 2, ottelut 7-8 Sunnuntai 31.10. 11.00: Kierros 3, ottelut 3-4

12.15: Kierros 3, ottelut 5-6

13.30: Kierros 3, ottelut 1,7 *

17.15: Kierros 3, ottelut 2,8 * Maanantai 1.11. 11.00: Kierros 4, ottelut 1-2 *

14.45: Kierros 4, ottelut 3-4 *

18.30: Kierros 4, ottelut 5-6 * Tiistai 2.11. 11.00: Kierros 5, ottelu 1 *

14.45: Kierros 5, ottelu 2 *

18.30: Kierros 5, ottelu 3 * Pudotuspelit Torstai 4.11. 17.30: Puolivälierä 1 *

21.00: Puolivälierä 2 * Perjantai 5.11. 17.30: Puolivälierä 3 *

21.00: Puolivälierä 4 * Lauantai 6.11 17.30: Välierä 1 *

21.00: Välierä 2 * Sunnuntai 7.11. 19.00: Näytösottelu

21.00: Finaali * * merkityt ottelut pelataan paras kolmesta, muuten paras yhdestä.

Osaa otteluista, kuten ENCEn pelejä, voi seurata suomeksi Ylen Twitch-kanavalta tai Yle Areenasta. Turnausjärjestäjä PGL näyttää kaikki ottelut englanniksi Twitch- sekä YouTube-kanaviltaan.

Turnauksen palkintopotti on kaksi miljoonaa dollaria, joka jaetaan 16 parhaan kesken. Voittaja kuittaa miljoona dollaria, toiseksi tullut 300 000, välierissä pudonneet 140 000, puolivälieräjoukkueet 70 000 ja toisessa lohkovaiheessa pudonneet 17 500.

Lue lisää: Märkä rätti CS-ammattilaisten kasvoille – suurin osa huippu­turnauksen pelaajista jää ilman perinteistä kunnian­osoitusta

Ehdoton voittajasuosikki on supertähden Aleksandr ”s1mple” Kostylievin Natus Vincere, joka on ollut tämän vuoden ykkösjoukkue. Kovimpina haastajina pidetään Team Vitalitya, Gambit Esportsia, Ninjas in Pyjamasia ja vaihtelevasti viime aikoina pelannutta G2 Esportsia.

Altavastaajia ovat muutoksia kokenut hallitseva major-mestari Astralis, kohuihin vedetty Heroic, Pohjois-Amerikan ylpeys Team Liquid sekä keskikastiin kuuluvat FaZe Clan, ENCE ja Virtus.pro.

Lue lisää: Tuntematon Matias, 17, ponnistaa huippu­joukkueen akatemiasta hurjan harjoittelun voimalla – kuudessa vuodessa yli 8000 pelituntia

PGL Major Stockholm on ensimmäinen major-turnaus sitten elo-syyskuussa 2019 pelatun StarLadder Berlin Majorin. Turnaus järjestetään jo 16. kertaa.