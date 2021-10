Joonas ”doto” Forssin vuosien työ palkitaan – ENCE on majorin musta hevonen

ENCE-pelaajista vain tanskalainen pelinjohtaja on aiemmin pelannut CS:n suurimmassa turnauksessa.

Vuoden suurin Counter-Strike-turnaus eli PGL Major Stockholm 2021 alkaa tiistaina Ruotsissa. Major-mestaruudesta pelaa 24 joukkuetta ympäri maailmaa 26.10.–7.11.

Yksi osallistujista on suomalaisorganisaatio ENCE, johon kuuluvat Joonas ”doto” Forss ja valmentaja Eetu ”sAw” Saha. ENCElle major on kolmas peräkkäinen, mutta vuodesta 2015 asti kilpailleelle Forssille ja pitkän uran tehneelle Sahalle uran ensimmäinen. Joukkueen pelaajista vain Marco ”Snappi” Pfeifferillä on aiempaa kokemusta majorista.

ENCE lähtee majoriin mustana hevosena. Joukkueen mahdollisuudet kahdeksan parhaan joukkoon eli pudotuspeleihin eivät ole parhaat mahdolliset, sillä se vaatisi 1–2 yllätysvoittoa toisesta lohkovaiheesta.

Alla on kuitenkin loistavat näytöt kuun alusta pelatusta IEM Fallista, viimeisestä major-karsinnasta, jossa ENCE voitti Vitalityn, G2:n ja Astraliksen kaltaiset nimet. Finaalipaikan seurauksena kaikki joukkueet ovat viimeistään tietoisia ENCEn potentiaalista, jota ei voi yksinkertaisesti sivuuttaa.

IEM Fallissa joukkueen kantavat voimat olivat Lotan ”Spinx” Giladi ja Pawel ”dycha” Dycha, jotka jatkoivat viime kuukausien hyviä otteitaan. Giladin rating oli 1,18 ja Dychan 1,17. Tarkkuuskivääripelaaja Olek ”hades” Miskiewiczin rating oli 1,05, joka taas oli alle odotusten.

Miskiewciz ei pelannut odotetulla tasolla IEM Fallissa. Majorissa 21-vuotiaalta pelaajalta tarvitaan enemmän, jos ENCE mielii pudotuspeleihin.

Viimeiseltä kolmelta kuukaudelta Giladin rating on 1,16, Dychan 1,13, Miskiewiczin 1,12, Pfeifferin 1,02 ja Forssin 0,98. Nämä huomioiden Giladin ja Dychan pitäisi jatkaa huippusuorituksiaan ja Miskiewiczin parantaa IEM Fallista, jotta ENCEstä olisi pudotuspeleihin.

Pfeifferin (pelinjohtaja) ja Forssin (tukipelaaja) merkitys joukkueelle eivät näy hyvinä numeroina. 31-vuotias Pfeiffer on majorin toiseksi vanhin pelaaja Finn ”karrigan” Andersenin (FaZe Clan) jälkeen, mutta vanha kettu on näyttänyt vielä kuuluvansa huipulle.

Paperilla ENCE ei ole missään kohtaa – eikä ole vieläkään – ollut yksi kovimmista, mutta varsinaisten Pfeiffer on paikannut tähtinimien puutetta joukkuepelillä. Se, että ENCE edes pääsi majoreille, on paras esimerkki sen toimivuudesta.

Pfeiffer tuulettamassa IEM Fallissa, jossa ENCE ylsi kaikkien yllätykseksi finaaliin asti.

ENCEllä on moniin muihin joukkueisiin verrattuna vähemmän kokemusta isoista turnauksista. Mahdollisen lavajännityksen pitäisi kuitenkin alkaa vasta pudotuspeleissä, jolloin siirrytään yleisön eteen. Sitä ennen ottelut pelataan IEM Fallin tavoin studiossa, jossa ENCE-pelaajilla ei ollut havaittavissa merkittäviä suorituspaineita.

Ensimmäisestä lohkovaiheesta ENCEn jatkopaikan pitäisi olla varma, mutta tuskin tappioitta. Toisessa lohkovaiheessa on mahdollisuuksia, mutta todennäköisesti ENCE putoaa viidennen eli viimeisen kierroksen kohdalla.

Major on kuitenkin turnaus, jossa on aina nähty yllätyksiä, joista yksi ikimuistoisimmista on ENCEn finaalipaikka suomalaiskokoonpanolla keväällä 2019. Nyt pelattava major on ensimmäinen kahteen vuoteen, joten yllätyksiltä tuskin vältytään tänäkään vuonna. Ja se on ENCElle iso mahdollisuus.

ENCEn nykyinen CS-joukkue (vasemmalta oikealle): Marco ”Snappi” Pfeiffer, Joonas ”doto” Forss, Lotan ”Spinx” Giladi, Olek ”hades” Miskiewicz, Pawel ”dycha” Dycha ja Eetu ”sAw” Saha (valmentaja).

ENCEn avausottelu on Suomen aikaa tiistaina kello 12.15 brasilialaista GODSENT-joukkuetta vastaan. Kaikki joukkueet pelaavat tiistaina vielä toisen ottelun kello 16–21 välillä. Otteluita voi seurata suomeksi Ylen Twitch-kanavalta tai Yle Areenasta.

Lohkovaiheissa jatkopaikkaan vaaditaan kolme voittoa, ja pelit päättyvät kolmeen tappioon. Lohkovaiheen ottelut, joissa pelataan jatkopaikasta tai kotiinlähdöstä, pelataan paras kolmesta. Muuten pelataan vain yksi kartta.

Ensimmäisessä lohkovaiheessa pelaa 16 haastajajoukkuetta, joista puolet etenee toiseen vaiheeseen. Siinä kohtaa peliin liittyy kahdeksan legendajoukkuetta. Pudotuspeleihin ja Avicii-areenalle pääsee vain puolet toisen vaiheen joukkueista.