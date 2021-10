Pikaluistelun vuoden 2006 olympiavoittaja ei innostunut venäläisen Dota-joukkueen 15,7 miljoonan euron voiton seurauksista.

49-vuotias venäläinen valtapuolue Yhtenäisen Venäjän kansanedustaja ja pikaluistelun vuoden 2006 olympiavoittaja Svetlana Zhurova on kritisoinut esportsia suorasanaisesti Sports24.run haastattelussa.

– Esportsin takia menetämme tulevia huippu-urheilijoita, joista voi tulla olympiavoittajia. Se on sääli, mutta heillä on oikeus valita. Jos he näkevät itsensä esportsissa, ei kukaan voi pakottaa heitä tekemään jotain muta, Zhurova sanoi Sports24:lle.

Poliitikon ulostulon taustalla on venäläisen Team Spirit -joukkueen viime viikon sunnuntaina voittama Dota 2 -tietokonepelin maailmanmestaruus, joka oli 15,7 miljoonan euron arvoinen. Jättivoiton noteerasi jopa Venäjän presidentti Vladimir Putin, joka tosin jätti mainitsematta, että joukkueessa oli kaksi ukrainalaista pelaajaa.

Zhurova onnitteli Spirit-pelaajia voitosta, mutta toivoi samalla ettei esportsin suosio räjähdä käsiin sen seurauksena. Hän näkee voiton jättimäisenä mainoksena lapsille ja nuorille, jotka alkavat haaveilla esports-tähteydestä.

Entinen huippu-urheilija piti kuitenkin esportsia parempana vaihtoehtona kuin ”hypebloggausta”, sillä pelaaminen muistuttaa sentään urheilua, vaikka siitä puuttuu fyysinen aktiivisuus.

Venäjä on palkintorahoissa mitattuna esportsin neljänneksi menestynein maa heti Yhdysvaltojen, Kiinan ja Etelä-Korean jälkeen. Venäläiset ovat voittaneet palkintorahoja noin 41 miljoonaa euroa.

Venäläispelaajat ovat menestyneet Dotan lisäksi Counter-Strikessa, PUBG: Battlegroundsissa, Hearthstonessa ja Rainbow Six: Siegessa. Maan suurimpia ja tunnetuimpia joukkueita ovat Virtus.pro, Gambit Esports ja Team Spirit.