CS-huippuliigaan uusia joukkueita – ENCEn paikan arvo paljastui

FURIA, BIG ja Heroic ovat ESL:n Counter-Strike-sarjan uudet kumppanijoukkueet. Samalla selvisi liigapaikan eräänlainen arvo.

Esportsin suurimpiin toimijoihin kuuluva ESL on ilmoittanut kolmen uuden organisaation liittyneen yhtiön järjestämään Counter-Strike-liigaan. ESL:n tiedotteen mukaan kiinnostuneita oli yli 40.

Tanskalainen Heroic, brasilialainen Heroic sekä saksalainen BIG ovat maksaneet ESL:lle yhteensä 20 miljoonaa dollaria eli noin 17,7 miljoonaa euroa. FURIAn ja BIGin kumppanisopimukset alkavat heti, mutta otsikoissa olleen Heroicin vasta vuoden 2022 toisella puoliskolla.

Lue lisää: Aleksi Virolaisen joukkue­kaverille rangaistus – valmentaja manipuloi ja petti luottamuksen

Suomalaiselle ENCElle uusien nimien liittyminen sarjaan on ilouutinen, sillä alkuperäiset kumppanijoukkueet, kuten ENCE, eivät maksaneet liigapaikasta mitään. Nyt maksettujen summien perusteella liigapaikan arvo on vähintään kuusi miljoona euroa.

Liigapaikka on ENCEn tulevaisuutta ajatellen hyvä omistus. Suomalaisorganisaatiolla ei ole ulkopuolisia sijoittajia, vaikka kyselyitä tuli erityisesti sen jälkeen, kun CS-joukkue löi kansainvälisesti läpi vuonna 2019.

Toiminta oli ennen koronaa kannattavaa. ENCEn vuoden 2020 liikevaihto 1,6 miljoonaa euroa ja tappiota tuli 223 000 euroa. Läpimurtovuonna 2019 liikevaihto oli peräti 2,7 miljoonaa ja liikevoittoa tuli 90 000.

– Olemme halunneet alusta saakka rakentaa ENCEstä kannattavan liiketoiminnan ja olemme siinä melko hyvin onnistuneet. Vuoden 2020 aikana jatkoimme investointeja strategiamme mukaisesti vaikka tiesimme, että teemme historian ensimmäisen tappiollisen vuoden, ENCEn toimitusjohtaja Mika Kuusisto kommentoi organisaation tilannetta Ilta-Sanomille.

Kuusisto sanoo kuluvan vuoden olevan jälleen voitollinen, mutta rahoja ohjataan tulevaisuuden kasvuun sen sijaan että voitot yritettäisiin maksimoida.

Lue lisää: Esports ohittaa suosiossa jalkapallon, uskoo ENCEn toimitusjohtaja – ”Iso juttu, kun miettii kuinka lätkähullua kansaa olemme”

Lue lisää: IS selvitti omistajat ENCEn takana – osakkaina kaksi nykyistä CS-pelaajaa

Kuusisto aloitti ENCEn toimitusjohtajana vuoden 2018 lopussa. ENCE on Suomen tunnetuin ja menestynein kilpaorganisaatio.

ESL:n kumppanijoukkueet ovat sitoutuneet niin sanottuun Louvre-sopimukseen, joka velvoittaa kilpailemaan ESL Pro Tourissa. Se sisältää kahdesti vuodessa järjestettävän ESL Pro Leaguen sekä erillisiä ESL:n tai sen alabrändin DreamHackin järjestämiä turnauksia.

Alkuperäisen Louvre-sopimuksen allekirjoittivat keväällä 2020 ENCEn lisäksi Astralis, Complexity, Evil Geniuses, FaZe Clan, Fnatic, G2 Esports, MOUZ, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Team Liquid, Team Vitality ja 100 Thieves, joka purki sopimuksen viime syksynä jätettyään CS:n.

Kumppanijoukkueet saavat osuuden liigan tulovirasta. Sen lisäksi ne pääsevät vaikuttamaan ESL:n CS-toimintaan, jonka ydin on 24 joukkueen kansainvälinen ESL Pro League.

Heroic, FURIA ja BIG ovat kilpailleet jo useita kausia ESL Pro Leaguessa, johon on tarjolla karsintojen kautta vain yhdeksän ei-kumppanuuspaikkaa. Ulkopuolisten nouseminen sarjaan on siis entistä hankalampaa, mistä ESL:ää on kritisoitu jo pidemmän aikaa.

Lue lisää: Suomalainen pelijoukkue jätettiin tylysti maailman kovimman CS-liigan ulkopuolelle – ”Syö aika paljon”