Hofstetter ja Jack ”CouRage” Dunlop (vasemmalla) esiteltiin keväällä 100 Thievesin uusina osaomistajina. Esportsin kuumimpiin nimiin lukeutuva 100 Thieves on entisen Call of Duty -tähden Matthew ”Nadeshot” Haagin perustama. Muita osaomistajia ovat musiikin supertähti The Weeknd ja musiikkimanageri Scooter Braun.