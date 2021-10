Team Spiritin jättivoitto Dota 2 -pelistä kantautui myös Vladimir Putinin korviin.

Kreml on onnitellut Venäjän presidentin Vladimir Putinin nimissä Dota 2 -pelin tuoretta maailmanmestaria Team Spirit -joukkuetta, joka voitti kisoista 15,7 miljoonaa euroa palkintorahaa.

Spirit oli ensimmäinen venäläisjoukkue, joka voitti pelin MM-turnauksen eli The Internationalin. Se on esportsin rahakkain turnaus ja yksi arvostetuimmista. Spirit lähti turnaukseen altavastaajana, mutta voitti kisat näytöstyyliin pudottaen ottelu toisensa jälkeen nimekkäitä joukkueita.

Viestin mukaan joukkueen matkalla finaaliin nähtiin ”erinomaisia johtamisominaisuuksia ja solidaarisuutta”, mutta trillerifinaalin näytöt varsinkin ratkaisevassa pelissä erottivat Spiritin muista.

– He ovat osoittaneet käytännössä, että meidän esports-urheilijamme ovat päämäärätietoisia ja pystyvät valloittamaan kaikki huiput, Kremlin jakamassa viestissä todetaan.

Asetelma on potentiaalisesti jännitteinen. Team Spirit on kotipaikaltaan venäläinen organisaatio, mutta sen viidestä palaajista kaksi on ukrainalaisia. Venäjän ja Ukrainan suhteet ovat jäiset Venäjän miehitettyä Ukrainalle kuuluneen Krimin niemimaan vuonna 2014 ja tuettua Itä-Ukrainan separatisteja sodassa Ukrainaa vastaan.

Kremlin tiedotteessa käytetään vain samamuotoa ”venäläinen joukkue”. Pelaajiin tai näiden kansallisuuteen ei viitata erikseen. Joukkueen supertähti ja kantava voima on ukrainalainen Illja "Yatoro" Muljartshuk.

Suomessa on juhlittu Dota 2:n MM-kultaa kolmesti. Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalainen juhli voittoa vuonna 2017 ja Jesse ”JerAx” Vainikka sekä Topias ”Topson” Taavitsainen vuosina 2018 ja 2019.

Urpalaisen voitto valtasi uutisotsikot, mutta presidentti Sauli Niinistö ei Putinin tavoin huomioinut sitä erikseen. Niinistö sen sijaan kutsui Vainikan ja Taavitsaisen Linnan juhliin vuonna 2018. Kaksikko sai valtavasti näkyvyyttä Ylen toimittajan esittämän kysymyksen seurauksena.

Tämän vuoden MM-turnauksessa Urpalainen sijoittui kolmanneksi. Kolmatta peräkkäistä kultaa jahdannut Taavitsainen jäi joukkueensa kanssa sijalle 7.–8.