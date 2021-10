Amazonin omistama satojentuhansien suomalaisten käyttämä striimauspalvelu Twitch joutui tietomurron kohteeksi lokakuun alussa.

Twitch on suorien pelilähetysten ykköspaikka, mutta myös ei-pelisisällön suosio on kasvanut palvelussa hurjasti viime vuosina.

Suoratoistopalvelu Twitch, joka tunnetaan erityisesti peliaiheisista lähetyksistä, sanoo käyttäjien salasanojen olevan turvassa taannoisen tietomurron jäljiltä.

Yhtiön mukaan hakkeri myöskään päässyt käsiksi salattuihin kirjautumistietoihin tai saanut haltuunsa luottokortti- tai pankkitietoja.

Amazonin omistama Twitch joutui lokakuun alkupuolella laajan tietomurron kohteeksi. Yhtiön mukaan tietomurron mahdollisti palvelinmuutoksen yhteydessä tapahtunut virhe, jota hakkeri käytti hyväkseen. Hakkeri sai haltuunsa ainakin Twitchin lähdekoodia sekä tietoa striimaajille tehdyistä maksuista.

Twitch on suositellut käyttäjiä vaihtamaan salasana varmuuden vuoksi. Lisäksi on suositeltu ottamaan käyttöön kaksivaiheinen tunnistus kirjautumisen yhteydessä.

Lue lisää: Twitch vahvisti laajan tieto­murron – näin suojaat tilisi

Twitch on pelaamisen ja erityisesti esportsin ykköspalvelu, jolla on yli 30 miljoonaa päivittäistä kävijää. Suomessa käyttäjiä on satojatuhansia. Palvelussa ovat viime vuosina yleistyneet myös ei-peliaiheiset suorat lähetykset, niin kutsutut oikean elämän striimit , joissa esimerkiksi kokkaillaan, oleskellaan vain kotona tai vaikka liikutaan luonnossa.