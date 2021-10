Valorant-joukkueeseen kuuluu kaksi suomalaispelaajaa. Uusi logo on aiempaa selvästi räväkämpi.

Suomalainen esports-organisaatio KOVA Esports on esitellyt Valorant-joukkueensa sekä uuden brändi-ilmeen.

Valorant-räiskintäjoukkuetta tähdittävät suomalaiset Jesse ”JESMUND” Terävä ja Jani ”shéd” Marjanen, joiden lisäksi kokoonpanoon kuuluvat ruotsalaiset Benjamin ”vicious” Guilotte, Hampus ”Supmah” Svensson ja Alend ”Ale” Khalaf.

Terävä on joukkueen tunnetuin nimi pelattuaan maaliskuusta heinäkuuhun eurooppalaisessa Team Vitality -joukkueessa. Aiemmin tänä vuonna Marjasen huhuttiin vahvistavan OG-joukkuetta, mutta sopimusta ei syntynyt.

UuDELLA joukkueella haetaan kansainvälistä menestystä ja kasvua. Samalla brändi-ilme on viety aiempaan verrattuna huomattavasti räväkämpään suuntaan.

Aiempi kolmio-logo on jätetty historiaan ja korvattu yksinkertaisemmalla tekstilogolla. KOVAn brändimanagerin Kalle Pirisen mukaan aiempi brändi-ilme ei ole täysin vastannut organisaation tekemisen tasoa.

– Olemme aina tehneet juuri sellaista sisältöä, joka näyttää meistä siistiltä. Uusi ilmeemme on saanut vaikutteita katumuodista, skeittikulttuurista ja musiikkialalta – enemmän siis esportsin ja pelaamisen ulkopuolelta, Pirinen taustoittaa.

Vertaa uutta ja vanhaa logoa:

Keväällä 2019 perustettu KOVA on yksi Suomen viidestä suurimmasta esports-organisaatiosta. Sillä on joukkueet Counter-Strikessa, NHL-pelisarjassa, Rainbow Six: Siegessa, Farming Simulatorissa sekä pelaajia StarCraft II:ssa, Hearthstonessa ja iRacingissa. Organisaatiolla on myös akatemiatoimintaa ja striimaajia.