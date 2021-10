Esportsin historian suurin pääpalkinto meni altavastaajalle, joka pudotti toinen toistaan kovempia nimiä pelatessaan selkä seinää vasten.

Team Spirit -joukkue on Dota 2 -pelin uusi maailmanmestari ja 15,7 miljoonaa euroa rikkaampi voitettuaan Romaniassa pelatun The International -turnauksen.

Kolmen venäläisen ja kahden ukrainalaisen muodostama Spirit kaatoi loppuottelussa kiinalaisen ennakkosuosikin PSG.LGD:n 3–2.

Spirit voitti finaalin kaksi ensimmäistä peliä, mutta PSG.LGD taisteli vielä rinnalle. Ratkaisevassa viidennessä pelissä Spirit oli kuitenkin selvästi parempi.

Team Spiritin matka mestaruuteen oli lähes vaikein mahdollinen. Lohkovaiheessa joukkue hävisi ensimmäiset kaksi peliä, mutta päätti lohkon neljänteen sijaan 5–0–3-tuloksella (voitot–tasapelit–häviöt).

Pudotuspeleissä joukkue hävisi ylemmän kaavion avauskierroksella Invictus Gamingille. Turnausformaatin takia joukkue sai kuitenkin toisen mahdollisuuden alemmassa kaaviossa. Sieltä Spirit nousi finaaliin voittaen viisi ottelua selkä seinää vasten.

Alemmassa kaaviossa Spirit pudotti Fnaticin (2–0), Topias ”Topson” Taavitsaisen OG:n (2–0), Virtus.pron (2–1), Invictus Gamingin (2–0) ja Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalaisen Team Secretin (2–1). Uskomaton turnaus päättyi taisteluvoittoon ennakkosuosikista PSG.LGD:stä (3–2).

MM-turnaus oli Spiritin ensimmäinen. Joukkue pääsi mukaan viimeisten joukossa Itä-Euroopan karsintojen kautta. Musta hevonen kuitenkin ylitti fanien ja katsojien odotukset kerta toisensa jälkeen.

Spirit sai katsojat puolelleen pudottaen ottelu toisensa perään kovia nimiä mestaruustaistosta.

The International on esportsin suurin turnaus palkintorahoissa mitattuna. Tänä vuonna palkintopotti kohosi 34,5 miljoonaan euroon. Fanit pystyvät lihottamaan pottia ostamalla peliin lisättyjä virtuaalisia tuotteita. Vuodesta 2013 asti palkintopotti on lähtenyt 1,6 miljoonasta dollarista.

Turnaus järjestettiin nyt kymmenennen kerran. Suomalaisista kilpailivat Urpalainen ja Taavitsainen, joiden joukkueet olivat kolmas ja seitsemäs. Urpalaiselle MM-mitali oli uran toinen.

Spirit on ensimmäinen TI:n voittanut itäeurooppalainen joukkue sitten Natus Vinceren, joka juhli mestaruutta ensimmäisenä kisavuonna 2010.