Lasse Urpalaisen joukkue voi vielä nousta sunnuntaina pelattavaan MM-finaaliin, jonka voittaja palkitaan yli 15 miljoonalla eurolla.

Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalainen ja Team Secret voivat vielä nousta finaaliin. Joukkue on varmistanut jo pronssimitalin turnauksesat.

Suomalaisen Dota 2 -pelitähden Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalaisen edustama Team Secret ei onnistunut lunastamaan MM-finaalipaikkaa ensimmäisellä yrittämällä.

Secret hävisi lauantaina ylemmän kaavion finaalissa PSG.LGD:lle 0–2. Kiinalaisjoukkueen ratkaiseva tekijä ottelussa oli upeasti pelannut 24-vuotias Wang ”Ame” Chunyu.

Paras kolmesta -ottelun ensimmäinen peli oli tasainen 25 minuuttia, mutta sitten PSG.LGD karkasi johtoon ja vakuuttavaan voittoon. Toinen peli oli sen sijaan yksi turnauksen hienoimpia.

Secret oli toisessa pelissä pitkään kiinni voitossa, mutta 50 minuutin jälkeen kaikki mahdollinen meni pieleen. Secret menetti yhdessä taistelussa merkittävän johtonsa, jonka seurauksena PSG.LGD nousi hujauksessa rinnalle. Kiinalaismahti ei hukannut saamaansa tilaisuutta vaan varmisti voiton vain muutama pari minuuttia myöhemmin.

Tähän tilanteeseen toinen peli ratkesi:

Urpalaisen joukkueella on vielä toinen tilaisuus päästä loppuotteluun. Secret pelaa sunnuntaina kello 10 alemman kaavion finaalissa joko Team Spirit- tai Invictus Gaming -joukkuetta vastaan.

Voittaja kohtaa PSG.LGD:n paras viidestä -finaalissa sunnuntaina kello 13. Yle näyttää MM-turnauksen kaikki ottelut suorana ja suomeksi Twitchissä sekä Yle Areenassa.

Team Secret on varmistanut kisoista vähintään pronssimitalin. Joukkueeseen kuuluvat (vasemmalta oikealle):: Ruotsalainen Ludwig ”zai” Wåhlberg, jordanialainen Yazied ”YapzOr” Jaradat, virolainen Clement ”Puppey” Ivanov, Urpalainen ja puolalainen Michal ”Nisha” Jankowski.

Team Secret on varmistanut turnauksesta jo vähintään kolmannen sijan ja 3,1 miljoonaa euroa palkintorahaa. Mitalisija on organisaation ensimmäinen The International -turnauksesta.

26-vuotias Urpalainen hakee kisoista uransa toista maailmanmestaruutta. Vuonna 2017 hän pääsi nostamaan ensimmäisenä suomalaisena Aegis-mestaruuskilpeä osana Team Liquid -joukkuetta.

PSG.LGD:lle finaali on sen historian toinen: Vuonna 2018 kiinalaismahti hävisi ikimuistoisessa trillerifinaalissa OG:lle, jossa pelasivat silloin Jesse ”JerAx” Vainikka ja Topias ”Topson” Taavitsainen.

Lue lisää: Lasse Urpalaisen joukkue varmisti mitali­sijan Dota 2:n MM-kisoissa – voitto­summa jo 3,1 miljoonaa euroa

The International -turnaus on Dota 2:n vuoden huipentuma ja koko esportsin rahakkain turnaus 34,5 miljoonan euron palkintopotilla. Voittajajoukkue saa peräti 15,7 miljoonaa euroa, finaalin hävinnyt vajaat 4,5 miljoonaa ja pronssimitalisti 3,1 miljoonaa.

Turnauksessa pelasi Urpalaisen lisäksi suomalaisista Taavitsainen, jonka OG-joukkue tavoitteli kisoista kolmatta peräkkäistä maailmanmestaruutta. OG:n turnaus päättyi kuitenkin jo sijaan 7.–8.