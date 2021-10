Matias Kivistö on pelannut vajaassa viidessä vuodessa reilut 8000 tuntia Counter-Strikea. Hänen tavoitteensa on tehdä pelaamisesta päivätyö.

Lempäälässä asuva Matias ”Banjo” Kivistö tavoittelee tällä hetkellä tosissaan ammattilaisuraa Counter-Strike-räiskintäpelissä. Sinne on vielä matkaa, vaikka hän saa jo pelaamisesta jonkin verran palkkaa.

17-vuotias Kivistö kuuluu tällä hetkellä Fnatic Risingiin, joka on legendaarisen Fnaticin tänä vuonna perustama akatemiajoukkue. Vuonna 2005 perustettu Fnatic on yksi CS-historian suurimmista nimistä.

Kivistö päätyi akatemiaan erikoista polkua. Hän aloitti vuoden kotimaisessa SAWO Esportsissa, jossa hän pelasi elokuun puoliväliin asti ilman kummempaa menestystä. SM-kisoista hän otti hopeaa osana NYYRIKKI Esportsia, mutta sitten kävi kutsu kansainvälisille kentille.

– Manageri laittoi viestiä, että Fnaticin akatemia etsii uutta pelaajaa ja olisivat kiinnostuneita musta. Juteltiin ja pelattiin keskenään kaksi Faceit-ottelua, että ei sen enempää, Kivistö avaa akatemiaan liittymisen taustoja.

Suomalaisen loppuvuoteen kestävä sopimus julkistettiin 25.9. Ensimmäinen näytönpaikka oli käytännössä heti, kun Fnatic Rising aloitti pelit WePlayn akatemialiigan toisella kaudella. Se olisi voinut sujua paremmin.

WePlay-liigassa Fnatic Rising jäi voiton päähän Ukrainassa pelattavista finaaleista. Joukkueella oli peräti kaksi tilaisuutta lunastaa paikka finaaleihin, mutta se ei riittänyt.

Varsinkin viimeinen tilaisuus BIG Academya vastaan on jäänyt kummittelemaan Kivistöä. Paras kolmesta -sarjassa Fnatic voitti ensimmäisen kartan ja johti toista 14–7, mutta hävisi jatkoajalla 20–22. Viimeisessä kartassa Kivistön joukkue oli kahden kierroksen päässä voitosta, mutta 14–8-tilanne kääntyi musertavaksi 14–16-tappioksi.

BIGin noustessa Kivistö mietti itsekseen, että miten ihmeessä he eivät nyt mukamas voita muutamaa kierrosta. Tappion varmistuessa fiilis oli joukkueen puhekanavalla synkkä.

– Aika surullinen fiilis oli kaikilla matsin päättyessä. Kyllä se masensi. Vielä pari päivää ottelun jälkeenkin tappio oli mielessä.

Uutinen jatkuu videoiden jälkeen

Kivistön taidonnäytteitä tältä vuodelta:

Kivistö on pelannut Counter-Strikea pian kuusi vuotta. Minecraft jäi, kun luokkakaverit houkuttelivat CS:n pariin tammikuussa 2016. Nopeasti lahjakkuutensa huomannut Kivistö aloitti tavoitteellisen kilpailemisen vuoden 2019 lopussa.

– Roots Gaming oli ensimmäinen kunnon tiimini. Siellä opin tiimipelaamista ja ymmärtämään peliä syvemmin, nuorukainen välittää kiitokset keravalaiselle nuorisotoimijalle.

Kivistö vuoden 2020 alussa Roots-paidassa:

Ensi keväänä 18 vuotta täyttävällä Kivistöllä on CS-tunteja nyt takana noin 8000. Kuudelle vuodelle jaettuna se olisi noin 1333 tuntia pelaamista per vuosi ja reilut 3,5 joka päivä. Tunteja on laitettu sisään tulevaisuutta ajatellen.

Kysymykseen urahaaveista Kivistö ei luettele isoja voittoja tai pääsemistä maailman parhaiden pelaajien vuosilistalle. Hänelle riittäisi se, että pelaaminen olisi hänelle kokopäivätyö.

Fnatic Rising maksaa Kivistölle ”jonkinlaista palkkaa”, mutta ammattilaiseksi hän ei itseään vielä kutsu. Pelaamisen ohella hän opiskelee Tampereen Tredussa ohjelmistokehittäjäksi ja harrastaa lenkkeilyä.

Perhe ja läheiset tukevat Kivistön peliuran tavoitetta.

– Vanhemmat katsoivat tyyliin kaikki meidän joukkueen WePlay-pelit. Eihän ne silleen ymmärrä pelistä, mutta kannustavat.

CS-joukkueiden akatemiat ovat tällä hetkellä kovassa nosteessa. Mousesportsin ja Na’Vin kaltaiset nimet ovat löytäneet potentiaalisia tulevaisuuden tähtiä omiin joukkueisiinsa. Ninjas in Pyjamas taas on nostanut akatemiastaan pelaajia pääjoukkueeseen.

Fnaticin pääjoukkueella on takana pitkään kestänyt vaikea ajanjakso, joka on johtanut isoihin muutoksiin. Viime viikolla akatemiajoukkueen 19-vuotias romanialainen Iulian ”regali” Harjău sai näytönpaikan tähtien rinnalla, mutta vakituisempaan järjestelyyn se ei johtanut.

Kivistölle tuskin irtoaa aivan heti vastaavanlaista näytönpaikkaa pääjoukkueessa roolitusten takia. Fnatic on nimenä kuitenkin niin iso ja kiinnostava, että siitä on varmasti hyötyä suomalaisen cv:tä ajatellen, kunhan turnauspelejä tulee lisää vyön alle.

Akatemiajoukkuetta valmentaa entinen Fnatic-pelaaja Maikil ”Golden” Selim, mutta toistaiseksi pää- ja junnujoukkue eivät ole tehneet minkäänlaista syvempää yhteistyötä. Kivistö kertoo saaneensa Selimiltä muutamia loistovinkkejä henkilökohtaista kehitystä ajatellen.

Roots oli Kivistön uran ensimmäinen kilpajoukkue:

Nuorille ammattilaisurasta haaveileville CS-pelaajille Kivistö antaa yhden vinkin: katso ja opi paremmilta pelaajilta esimerkiksi demoista tai tubevideoista

– Niistä oppii tosi paljon, kun keskittyy. Katson niitä itse joka päivä ja viikonloppuna enemmän, mutta olisi pitänyt aloittaa se jo paljon aiemmin. Harjoittelen yksikseni pelaamalla deathmatchia ja aimbotzia päivittäin.

Kivistön peliuran toistaiseksi parhaat muistot: