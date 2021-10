Suosikkipelin keskeinen ominaisuus poistetaan – pelaajat ällikällä löytyä: ”Aprillipila?”

Peliyhtiö ottaa kovat keinot käyttöön kitkeäkseen kaikenlaista ilkeilyä ja haukkumista.

Riot Games poistaa League of Legends -pelin tulevassa päivityksessä /all chat -toiminnon eli joukkueiden välisen viestittelyn. Yhtiö perustelee päätöstä toksisuuden ja häiriköinnin kitkemisellä.

Keskustelutoiminnon huonot puolet, kuten haukkuminen ja ilkeämielinen naureskelu, painavat enemmän kuin hyvät, joita ovat olleet esimerkiksi hyvän maun mukainen kiusoittelu ja toisten pelaajien onnitteleminen onnistuneesta suorituksesta.

Keskustelu joukkueiden välillä poistetaan toistaiseksi käytöstä päivityksessä 11.21, joka julkaistaan keskiviikkona 20.10. Vielä ei ole tietoa, kauanko kokeilu on voimassa. Tuloksia seulotaan myöhemmin häirintäilmoitusten, annettujen rangaistusten, kyselyiden ja palautteen perusteella.

Pelaajat ovat jo aiemmin voineet laittaa pois päältä joukkueiden välisen viestittelyn, mutta vakiona se on päällä.

Pelaajien huonot käytöstavat eivät rajoitu vain toisen joukkueen tai vastustajapelaajan mollaamiseen. Rääväsuut ottavat kohteeksi yleensä myös joukkuetovereitaan, mutta tästä huolimatta joukkueen sisäinen ryhmäkeskustelu pidetään pelissä.

LoLissa ei voi puhua toisilleen vaan ainoastaan kirjoittaa, joten ryhmäkeskustelu on ainoa monipuolinen tapa puida taktiikoita, välittää tietoa tai muuta olennaista peliin liittyen.

Keskustelutoiminnon poistaminen on aiheuttanut runsaasti keskustelua. Pelkästään Redditin LoL-alueella on aihetta koskevassa pääketjussa yli 10 000 kommenttia.

Päätöksen puolustajia on ollut selvä vähemmistö, sillä pääosa kommenteista sekä Redditissä että Twitterissä ovat olleet negatiivisia.

– Aprillipila...?

– Tämä on typerää. Toiminnon voi nyt jo poistaa käytöstä, joten miksi se pitää ottaa väkisin pois kaikilta?

– Voitte samantien poistaa ryhmäkeskustelun myös, koska se on usein toksisempi kun joukkueiden välinen keskustelu, twiittasi SK Gamingin ammattilainen Erik ”Treatz” Wessén.

– En ole tämän fani, kommentoi vuodesta 2012 asti ammattilaisena pelannut William ”Meteos” Hartman.

– Tämä tappaa sosiaalisen kommunikoinnin LoLissa, jyrähti eräs Reddit-kommentoija.

– Tämä ei ole vitsi, mutta tapasin nykyisen vaimoni joukkueiden välisen keskustelun kautta. [Riotilla] ollaan todella tyhmiä, jos he tekevät näin.

League of Legends on yksi suosituimmista tietokonepeleistä, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta taistelee vastakkain peliareenalla. Jokainen pelaaja ohjaa omaa hahmoa, joita on yli sata erilaista.

LoLia pidetään maailman suurimpana kilpapelinä. Peliin perustuva Netflix-anime julkaistaan marraskuun alussa MM-kisojen päätyttyä.