Esports

23 vuoden kortin­peluulle palkinto: Japanilais­mies voitti MtG-turnauksesta 103­000 euroa

Yuta Takahashi on Magic: the Gatheringin uusi maailmanmestari. Japanilaisen ura on kestänyt jo 23 vuotta.

Yuta Takahashi on pitkäaikainen Magic-pelaaja, jonka lapsuudenunelma kävi toteen 35-vuotiaana. Goldspan Dragon oli yksi hänen käyttämänsä Izzet Dragons -pakan korteista.