Tunnuksen kaapannut tunkeutuja lähetti rasistisia viestejä tunnetulle ammattilaiselle.

Hakkeri lähetti Bradley Fodorin (oikealla) Valorant-tunnukselta rasistisia viestejä Shahzeb Khanille, joka on parhaimpiin kuuluvan Sentinels-joukkueen pelaaja.

Kanadalaisen Valorant-ammattilaisen Bradley ”ANDROID” Fodorin pelitunnus päätyi vääriin käsiin viikonloppuna.

Fodor kertoi Twitterissä jonkun hakkeroineen tunnuksen, jolta oli lähetetty rasistisia viestejä ainakin Sentinels-joukkueen Shahzeb ”ShahZaM” Khanille, mutta mahdollisesti myös muille pelaajille. Khan ei ole kommentoinut saamiaan viestejä.

Eräässä toisessa twiitissä NRG-joukkueen pelaaja myönsi ettei hänen salasanansa ollut paras mahdollinen, mutta hän on käyttänyt sitä ongelmitta Steam-sovelluksen kanssa jo kuusi vuotta.

Valorantin peliohjelma ei tarjoa kaksivaiheista tunnistusta kirjautumisen yhteydessä. Tämä estäisi tai ainakin vaikeuttaisi tunnuksen päätymistä vääriin käsiin.

– Tuntuu vatsanpohjassa asti. Tuntuu niin turvattomalta verkossa, Fodor twiittasi, mutta lisäsi tehneensä nyt kaiken tunnuksensa eteen ettei vastaava tapahtuisi uudestaan.

Fodorin twiitin kommenteissa on pyydetty Riotia lisäämään Valorantiin kirjautumiseen kaksivaiheinen vahvistus. Riot, jonka toinen suosikkipeli on LoL, on aiemmin kommentoinut asian olevan oletettua monimutkaisempi, mutta ominaisuuden olevan tulossa ennen pitkää.