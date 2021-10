Pelaaja vuoti salaista tietoa – potkut MM-kisoista

Peliyhtiö ei katsonut hyvällä pelaajan viestittelyä ulkopuolisen kanssa taktiikoihin liittyen.

Taiwanilainen League of Legends -pelaaja Chien ”Maoan” Mao-An, 18, joutui kesken MM-turnauksen hyllytetyksi, koska oli puhunut pelisuunnitelmaan liittyvistä asioista ulkopuoliselle, joka käytti tietoa vedonlyöntiin.

Verkossa liikkuvien kuvakaappausten perusteella Chien oli kertonut jollekin, mitä hahmoja tämän joukkue Beyond Gaming aikoo hyvin todennäköisesti valita tulevaan otteluun. Asian on vahvistanut Beyond Gamingin toimitusjohtaja.

Ennen otteluita joukkueet valitsevat hahmonsa, mutta saavat myös estää tiettyjen hahmojen käytön. Niin sanottu estä ja valitse -vaihe on merkittävä osa taktikointia.

LoLin julkaisija Riot Games löysi ensiselvityksessään vankkoja todisteita asiasta. Pelaaja hyllytettiin välittömästi Worlds-turnauksesta, minkä lisäksi hän voi vielä myöhemmin saada lisärangaistuksen.

Riotin mukaan Chien rikkoi sääntökirjan kohtaa 9.3, joka kieltää joukkueiden pelaajia ja jäseniä olemasta millään tavalla tekemisissä turnaukseen liittyvän vedonlyönnin kanssa.

19 vuotta marraskuussa täyttävän Chienin osalta hyllytys tuli ikävällä hetkellä. Hän joutui jättämään välistä play-in-lohkovaiheen ratkaisevan ottelun Hanwha Life Esportsia vastaan.

Beyond Gaming hävisi ottelun suoraan kolmessa pelissä saamatta aikaiseksi mitään. Beyond Gamingilla ei ollut varapelaajaa Chienin pelipaikalle, mikä vaikeutti ottelua. Tappion takia joukkue jäi voiton päähän turnauksen lohkovaiheesta.

Riot Games on määrännyt kilpailukieltoa viime vuosina melko herkästi, joten Chien todennäköisesti ei selviä tilanteesta pelkällä hyllytyksellä.

