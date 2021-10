Joonas ”doto” Forss on ainoa suomalainen, joka pelaa PGL Major Stockholmissa.

Vuoden suurin Counter-Strike-turnaus alkaa 26. lokakuuta Ruotsissa, kun PGL Major Stockholm 2021:n ensimmäinen lohkovaihe käynnistyy.

Kahden miljoonan dollarin arvoturnaus kerää yhteen 24 joukkuetta ympäri maailmaa. Suomalaisista mukana on ENCE, johon kuuluu Joonas ”doto” Forss.

ENCEn CS-joukkue vasemmalta oikealle: Marco ”Snappi” Pfeiffer, Joonas ”doto” Forss, Lotan ”Spinx” Giladi, Olek ”hades” Miskiewicz, Pawel ”dycha” Dycha ja Eetu ”sAw” Saha (valmentaja).

Majoriin osallistuvat joukkueet on ratkottu alueellisesti pelatulla karsintasarjalla, RMR:llä, joka päättyi sunnuntaina. Tukholmaan suuntaa maailman kärkinimiä, mutta myös useampi uusi haastaja.

Ennakkosuosikkeja ovat Natus Vincere, Gambit Esports, Ninjas in Pyjamas ja Team Vitality, jotka aloittavat ottelut suoraan toisesta vaiheesta.

Ensimmäistä kertaa majoreille etenivät espanjalainen Movistar Riders, tanskalainen Copenhagen Games, venäläinen Entropiq sekä brasilialaiset Sharks Esports ja paiN Gaming.

Tunnetuista nimistä ilman kisapaikkaa jäivät Complexity, Aleksi ”Aleksib” Virolaisen OG sekä Fnatic. HLTV:n maailmanlistan sijojen 1–15 joukkueista Ruotsiin matkaavat kaikki paitsi OG, joka on listalla kymmenentenä.

PGL Major Stockholm on jaettu kolmeen vaiheeseen. Turnaus alkaa tiistaina 26.10. ja päättyy sunnuntaina 7.11. Ensimmäiset kaksi vaihetta pelataan suljettujen ovien takana, mutta turnaus huipentuu Avicii-areenalle eli entiselle Globenille suuren yleisön eteen.

Tukholman major-turnaus on jo pelin 16:s. Edellisen kerran major-mestaruudesta on pelattu syksyllä 2019 Berliinissä. Hallitseva mestari on tanskalainen Astralis, joka on voittanut edelliset kolme kertaa (London 2018, Katowice 2019, Berlin 2019).