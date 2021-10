Parin viikon kuluttua alkavassa CS-majorissa ei nähdä naisia osana lähetystiimiä. Päätöksestä on riittänyt puhetta, varsinkin kun monen muun pelin ykkösturnauksissa on nähty tasaisesti naisia.

Counter-Striken vuoden suurin turnaus pelataan 26.10.–7.11., kun PGL järjestää Stockholm Major -arvoturnauksen Ruotsissa. Koronan kurittama major-turnaus on ensimmäinen sitten syksyn 2019.

Turnauksen englanninkielisen lähetyksen tiimi julkaistiin alkuviikosta. Mukana on suosikkinimiä kuten Richard Lewis, Duncan ”Thorin” Shields, James Bardolph ja Alex ”Machine” Richardson, mutta lähetystiimin monimuotoisuuden puutetta on kritisoitu. Mukana ei ole nimittäin yhtään naista.

Yksi päätöstä ihmetellyt on pitkään CS:ää selostanut Lauren ”Pansy” Scott, joka on keskittynyt jo hetken aikaa kilpailevaan Valorant-peliin. Scottin mukaan ketään lähetystiimistä ei tarvitsisi potkia naisen tieltä.

– Ei ole kyse siitä että korvattaisiin joku toinen tiimistä. Jos on budjettia noin moneen ihmiseen, niin varmasti voisi palkata yhden lisää, hän naureskeli.

– Ollaan rehellisiä, ei ole vaikeaa palkata yhtä naista tapahtumaan. Välttyäksesi siltä joudut melkein tekemään töitä sen eteen LOL.

Haastattelija Frankie Ward mielestä CS:n parissa työskentelee niin monta lahjakasta naista, että yhdelle heistä luulisi löytyvän paikka vuoden suurimmasta turnauksesta. Hän pitää valittua tiimiä mahtavana, mutta ei täydellisenä.

– On naisia, jotka arvostaisivat näkevänsä muita naisia ruudulla puhumassa pelistä, joka on suoraan sanoen vihamielinen heitä kohtaan, Ward sanoi.

– Vuonna 2021 jokainen pelijulkaisija tietää, että lavalla olevat lahjakkuudet määrittävät, keitä yrität saada pelisi pariin. Päätöksiä on tehty, kommentoi Valorant-pelin naisille ja muunsukupuolisille suunnatun kilpasarjan parissa työskentelevä Vera Wienken.

PGL:n esittelemää lähetystiimiä on verrattu kommenteissa muiden pelien ykkösturnausten ruutukasvoihin. Esimerkiksi Valorantin, League of Legendsin että Dota 2:n vuoden jokaisessa suurturnauksessa on nähty vähintään yksi nainen osana lähetystiimiä.

Geo Collins (vasemmalla), Yinsu Collins (keskellä) ja Sean Gares työskentelivät yhdessä Valorant Masters Berlin -turnauksessa syyskuussa. League of Legendsin ja Valorantin turnauslähetyksissä on usein mukana 1–2 naista.

Moni on seisonut PGL:n kiinnitysten takana. Kommenteissa on huomautettu yhtiön voivan vapaasti palkata kenet haluaa, kuten se on tehnytkin. Lisäksi on muistutettu PGL:n toimivan rajatulla budjetilla, jonka takia yhden henkilön lisäpalkkaus ei välttämättä onnistuisi tuosta noin, kuten Scott asian ilmaisi.

– Miten joku voi valittaa näistä valinnoista?

– Ihan kuin yritysten, turnausjärjestäjien tai kenenkään pitäisi palkata naisia. Heidän turnauksensa ja valintansa.

– Toivoin näkeväni naisia, mutta kilpailu on kovaa. Vaikea väittää, etteikö parhaita olisi valittu.

– 1960-luvulla: Lopettakaa palkkaamasta ihmisiä ihonvärin ja sukuelimien perusteella! Esports-tyypit vuonna 2021: Palkatkaa ihmisiä ihonvärin ja sukuelimien perusteella! twiittasi PGL:n palkkaama Duncan ”Thorin” Shields.

Pelaaminen mielletään yhä vahvasti miesten jutuksi, vaikka eri tutkimusten mukaan jopa puolet kaikista pelaajista on naisia. Esportsissa varsinkin naisia on huipputasolla sekä kilpailijoina että ruutukasvoina vielä hyvin vähän.

Twitterissä moni on muistuttanut PGL-keskusteluun liittyen naisten tarvitsevan esikuvia ja roolimalleja, joiden avulla saadaan lisää lahjakkuuksia huipulle. Lasikattoja on rikottu varsinkin viime vuosina kilpapelaamisen saralla.

Naisten palkkaaminen lähetyksiin ei ole ollut puheenaihe pelkästään esportsissa. Syksyllä 2018 uutisoitiin Saija Tarkin olevan Liigan tv-historian ensimmäinen naisasiantuntija. Kaksi vuotta aiemmin Marianne Miettisen vakuuttavat otteet Ylen EM-jalkapallolähetyksien asiantuntijana yllättivät monet. Kehujen lisäksi Miettinen sai paljon vihaviestejä, koska oli nainen.