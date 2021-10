Coca-Colan hyödyntää uudessa kampanjassaan esportsia, mutta tapa ei ole miellyttänyt pelaajia.

Coca-Colan uudessa mainoksessa kaksi joukkuetta kilpailee areenalla tuhansien katsojien edessä. Oikea kuva on League of Legendsin vuoden 2019 MM-finaalista Pariisista.

Virvoitusjuomajätti Coca-Colan uusi Todellista taikaa -mainoskampanja – joka on yhtiön ensimmäinen viiteen vuoteen – ei ole saanut mairittelevaa vastaanottoa pelaajilta.

Kampanjan yksi mainos on rakennettu esportsin eli kilpapelaamisen ympärille: Siinä kaksi joukkuetta pelaa vastakkain areenalla, jossa on paikan päällä tuhansia katsojia. ”Kun todellisuus kohtaa pelimaailman, syntyy todellista taikaa”, sanotaan Coca-Colan tiedotteessa.

Esportsin ydin eli kilpailu on kuitenkin unohdettu mainoksesta, jossa kesken ottelun erään pelaajan hahmo lyödään maahan. Pettynyt pelaaja korkkaa sen jälkeen virvoitusjuoman, jota juotuaan kaikki muuttuu. Yhtäkkiä pelihahmo ajattelee itsenäisesti, eikä ota enää vastaan komentoja.

Pelihahmo luopuu nopeasti aseestaan, nostaa toisen hahmon maasta ja pian loputkin lopettavat taistelemisen. Katsojat areenalla ja ympäri maailmaa hämmästelevät tapahtunutta. Mainos päättyy aselepoon ja lauseeseen ”olemme Coca-Colan päässä toisistamme”, millä viitataan rauhaan ja rakkauteen yrityksen aiempien perinteitä noudattaen.

Pelaajille kliseinen viesti ei ole uponnut mukisematta. YouTubessa mainoksen englanninkielisten videoiden kommentit ovat karua luettavaa.

Kommenttikenttä on täynnä naureskelua, ivailua ja kiukkua. Videot ovat keränneet lähes puoli miljoonaa näyttökertaa. Tykkäyksiä on 3000, mutta alapeukkuja on peräti 43 000.

– Tuotantolaatu ei ole edes niin huono, mutta koko idea on niin käsittämättömän typerä, sekava ja kaukana todellisuudesta, että tämä on hauska.

– Olen yhden Colan päässä diabeteksesta katsottuani tämän sokeroidun hölynpölyn.

– Tarinan opetus: Älä juo cokista jos olet esports-pelaaja, koska joukkueesi häviää turvaan.

– Arvostan työmäärää, joka tähän mainokseen käytettiin. En vain CGI-budjettia, mutta myös sitä, miten he tekivät kaikkensa ettei projektissa olisi mukana ketään, joka tietäisi jotain pelaamisesta.

– Sydämeni lämpiää, kun näen suuren kansainvälisen yrityksen olevan näin avoimesti pihalla nykypäivän kulttuurista.

– Kuvitelkaa, jos pelaajat vain lopettaisivat pelaamasta Super Bowlin puoliajan jälkeen. Tämä on ihan sama juttu. Tämä on typerää.

– He ovat vihdoinkin ylittäneet itsensä! Kaikki voivat nyt unohtaa New Coken, naureskeli eräs kommentoija viitaten Coca-Colan uudistuneeseen Zero-makuun, joka ei ole ollut kaikkien mieleen.

– 10/10. He saivat Pepsi-mainoksen näyttämään Oscar-voittajalta tähän verrattuna.

Mainos on saanut kritiikkiä myös siitä, että se vaikuttaa ottaneen inspiraatiota World of Warcraft -pelin Battle for Azeroth -lisäosan trailerista.

Esports kuten myös pelaamisen suosio on kasvanut viime vuosina ympäri maailmaa. Uutta ja nuorempaa yleisöä kosiskelevalle Coca-Colalle se sopii siis mainiosti.

YouTube-kommenteissa on kritisoitu yrityksen tapaa yrittää ottaa kaikki mainosarvo irti kasvavasta alasta hinnalla millä hyvänsä. Coca-Cola ei ole kuitenkaan uusi nimi esportsissa, sillä yritys on aiemmin sponsoroinut muun muassa League of Legendsin ja Overwatchin kilpasarjoja.