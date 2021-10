Tässä ovat NHL 22 -pelin parhaat suomalaiset

Pelin 50 parhaan pelaajan joukkoon mahtuu neljä suomalaista.

Colorado-tähti Mikko Rantanen on yksi kolmesta suomalaispelaajasta, joka sai yleisarvosanaksi 90. Pelin paras pelaaja on 95 pisteellä kanadalainen Auston Matthews, joka koristaa toista kertaa jo pelin kantta.

EA Sports on paljastanut 15.10. julkaistavan NHL 22 -pelin parhaat suomalaispelaajat.

Suomen kärkipaikan jakavat pelissä 90 pisteen yleisarvosanan saaneet Aleksander Barkov, Mikko Rantanen ja Tuukka Rask. He mahtuvat myös pelin 50 parhaan pelaajan joukkoon yhdessä Sebastian Ahon kanssa.

NHL:n kymmenen parasta suomalaista:

Aleksander Barkov (Florida Panthers) 90

Mikko Rantanen (Colorado Avalanche) 90

Tuukka Rask (-) 90

Sebastian Aho (Carolina Hurricanes) 89

Miro Heiskanen (Dallas Stars) 86

Teuvo Teräväinen (Carolina Hurricanes) 86

Patrik Laine (Columbus Blue Jackets) 85

Roope Hintz (Dallas Stars) 85

Juuse Saros (Nashville Predators) 85

Antti Raanta (Carolina Hurricanes) 84

Kotimaisen Liigan ykkösnimien yleisarvosana on 74, jonka on saanut viisi pelaajaa. Yksi heistä on pistepörssiä parhaillaan johtava Pelicansin tshekkitähti Lukas Jasek. Paras suomalainen on Lukon puolustaja Vili Saarijärvi.

Lukas Jasek (Pelicans) 74

Alex Broadhurst (HIFK) 74

Nicholas Baptiste (Ilves) 74

Thomas Grégoire (Lukko) 74

Vili Saarijärvi (Lukko) 74

Olli Palola (HIFK) 73

Jack Rodewald (TPS) 73

Lassi Lehtinen (Lukko) 72

Ludwig Bystrom (Kärpät) 72

Mika Pitkänen (KalPa) 72

Pelin kaikista paras pelaaja on Edmonton Oilersin kanadalaistähti Connor McDavid, jolle on annettu 95 pistettä. Perässä seuraavat Leon Draisaitl (93), Nathan Mackinnon (93), Sidney Crosby (93), Alex Ovetshkin (92), Auston Matthews (92), Nikita Kutsherov (92), Patrick Kane (92), Victor Hedman (92) ja Artemi Panarin (91). Yleisarvosanan katto on 100 pistettä.

NHL 22:ta pääsee pelaamaan jo nyt, jos pelin lisäksi löytyy maksullinen EA Play -palvelu. Muut pääsevät pelaamaan 12.10. tai 15.10.

Peli aukeaa 12.10. uuden konsolisukupolven omistajille ja kalliimman X-Factor-version ostaneille. Perusversion ostaneet Xbox One- ja PlayStation 4 -pelaajat pääsevät virtuaalijäille 15.10.

Uuden änärin julkaisun myötä alkavat myös uudet kilpakaudet. Suomi on ollut jo pitkään yksi pelisarjan kärkimaista: Erik ”EKI” Tammenpää voitti esimerkiksi kesällä 2018 NHL:n järjestämän MM-turnauksen.