Twitch on vahvistanut tietomurron, mutta käyttäjä- ja luottokorttitietojen pitäisi olla turvassa.

Twitch on varsinkin pelaajien suosima striimauspalvelu, jolla on kansainvälisesti miljoonia käyttäjiä päivittäin.

Amazonin omistama striimauspalvelu Twitch on vahvistanut keskiviikkona uutisoidun tietomurron pitävän paikkansa.

Twitchin lyhyessä lausunnossa sanottiin yhtiön tutkivan tietomurron laajuutta ja vaikutusta. Lausunnon mukaan tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että käyttäjätiedot tai luottokorttitiedot olisivat väärissä käsissä.

Yhtiön mukaan tietomurron mahdollisti palvelinmuutoksen yhteydessä tapahtunut virhe, jota murtautuja käytti hyväkseen.

Keskiviikkona nettiin laitettiin jakoon 125 gigatavun kokoinen paketti, joka sisältää Twitchin verkkosivujen ja sovellusten lähdekoodeja, tietoa yhtiön omistamista palveluista ja maksamista summista striimaajille sekä viittauksia Amazon Game Studiosin koodinimeä Vapor käyttävään sovellukseen, jota kuvaillaan Steamin kilpailijaksi.

Hakkerin mukaan varastettu data on maanantailta, joten kyseessä on aivan tuore tietomurto. Paketti on nimetty tietojen levityksen ensimmäiseksi osaksi, mikä viittaisi mahdollisesti lisää olevan vielä tulossa.

Twitch on antanut ainakin osalle käyttäjistä kehotuksen vaihtaa salasana sisäänkirjautumisen yhteydessä. Tämä kannattaa kuitenkin aina tehdä tietomurron tapahtuessa. Lisäksi kannattaa ottaa käyttöön kaksivaiheinen tunnistus.

Kaksivaiheinen tunnistus tarkoittaa sitä, että sinun on vahvistettava sisäänkirjautuminen esimerkiksi puhelimeesi tulevalla kehotuksella. Tämä estää salasanasi ja sähköpostiosoitteesi tietävää tunkeutujaa pääsemästä tilillesi.

Näin otat kaksivaiheisen tunnistuksen käyttöön:

Kirjaudu Twitchiin Mene asetuksiin ja kohtaan ”suojaus ja tietosuoja” Klikkaa suojaus-otsikon alta ”aseta kaksivaiheinen todennus” Seuraa ohjeita. Todentamiseen voi käyttää tekstiviestejä tai ulkopuolista ohjelmaa, kuten Microsoft Authenticatoria tai Google Authenticatoria.

Yhtiö on myös ilmoittanut nollanneensa varmuuden vuoksi kaikkien käyttäjien striimiavaimen, jota tarvitaan suoraa lähetystä varten. Uuden striimiavaimen saa Twitchin hallintapaneelista.

Twitch tunnetaan suorien pelilähetysten ykköspalveluna, mutta muun kuin pelisisällön suosio on kasvanut varsinkin viime vuosina hurjaa vauhtia. Twitchillä on yli 30 miljoonaa kävijää päivittäin ja 7 miljoonaa uniikkia striimaajaa kuukausittain. Palvelu on erittäin suosittu erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Suomessa on satojatuhansia käyttäjiä.