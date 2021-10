Netissä leviävässä paketissa on muun muassa koko Twitchin lähdekoodi. Tietomurto ei sisällä nykytietojen mukaan salasanoja, mutta niitä suositellaan silti vaihdettavaksi kaiken varalta.

Twitch on yksi pelaamisen suosituimmista palveluista.

Anonyymi hakkeri on ladannut nettiin suositun suoratoistopalvelun Twitchin lähdekoodin ja paljon muuta. Paketin koko on peräti 125 gigatavua, kertovat Eurogamer ja Video Game Chronicle.

Twitch ei ole kommentoinut tietomurtoa. Se ei sisällä ilmeisesti käyttäjätietoja ja salasanoja, mutta käyttäjien kannattaa varmuuden vuoksi asettaa uusi salasana ja ottaa kaksivaiheinen tunnistus käyttöön.

Näin otat kaksivaiheisen tunnistuksen käyttöön:

Kirjaudu Twitchiin Mene asetuksiin ja kohtaan ”suojaus ja tietosuoja” Klikkaa suojaus-otsikon alta ”aseta kaksivaiheinen todennus” Seuraa ohjeita. Todentamiseen voi käyttää tekstiviestejä tai ulkopuolista ohjelmaa, kuten Google Authenticatoria.

Twitchillä on yli 30 miljoonaa kävijää päivittäin ja 7 miljoonaa uniikkia striimaajaa kuukausittain. Palvelu on erittäin suosittu erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Suomessa on satoja tuhansia käyttäjiä.

Amazonin omistama Twitch on yksi pelaamisen suosituimmista palveluista, mutta varsinkin viime vuosina palvelun tarjonta on laajentunut myös pelaamisen ulkopuolelle. Sieltä voi nykyään katsoa esimerkiksi maalaamista, leipomista, laulamista, talk show -ohjelmia tai mitä tahansa striimaajat keksivät.

Netissä leviävä paketti sisältää esimerkiksi Twitch.tv:n nykyisten että aiempien versioiden lähdekoodit, eri alustojen Twitch-sovellusten lähdekoodit, tietoja Twitchin omistamista palveluista ja viittauksia Amazon Game Studiosin julkaisemattomaan Vapor-koodinimeä käyttävään sovellukseen, jota kuvaillaan Steamin kilpailijaksi.

Murtautujan mukaan paketin data on maanantailta eli kyseessä on uunituore tietomurto.

Twitterissä leviää lisäksi kuvakaappauksia Twitchin maksamista summista striimaajille. Summat sisältävät vain Twitchin maksut, kuten mainostulot ja kanavatilaukset.

Syyskuun 2021 aikana palvelun ykkösnimi Félix ”xQc” Lengyel tienasi Twitch-tilauksista ja mainoksista 652 000 euroa (752 467 $), Jaryd ”summit1g” Lazar 313 000 ja Tyler ”Tyler1” Steinkamp184 000.

Elokuun 2019 ja syyskuun 2021 välillä Lengyel on saanut Twitchiltä yhteensä 7,3 miljoonaa euroa, Lazar viisi miljoonaa ja entinen Fortnite-tähti Turner ”Tfue” Tenney 4,5 miljoonaa.

Paketti on nimetty tietojen levityksen ensimmäiseksi osaksi, mikä viittaisi mahdollisesti lisää olevan vielä tulossa.

Lisätty kello 14.24 ohjeet, miten ottaa käyttöön Twitchin kaksivaiheinen tunnistus.