Miehiä päästetään naisten turnaukseen – ”Miten tämä on reilua?”

Valorant-turnauksessa joukkueen viidestä pelaajasta vähintään kolmen pitää olla naisia, jotta enemmistö säilyy. Peliyhtiön ilmoitusta ei otettu ilolla vastaan.

Valorantin julkaisija Riot Games on ilmoittanut miesten voivan pelata tietyn ehdoin tulevassa EMEA-alueen Game Changers -turnauksessa, joka on tarkoitettu naispelaajille ja muunsukupuolisille.

Miehet saavat pelata turnauksessa, kunhan heidän joukkueessa on vähintään kolme pelaaja eli enemmistö naisia. Miespakkoa ei ole, joten viiden naisen muodostamat joukkueetkin saavat kilpailla.

Guild-joukkueen Saif ”Sayf” Jibraeel on yksi Riotin yllätysilmoituksen lytänneistä. Jibraeel on kieltäytynyt pelaamasta turnauksessa osoittaakseen tukensa naispelaajille ja muunsukupuolisille.

– En ymmärrä, miten tämä on reilua naisia kohtaan, jotka yrittävät saada tasavertaisen mahdollisuuden kilpailla ei-miesten dominoimassa skenessä, Jibraeel twiittasi.

Guild X -naisjoukkueen pelaaja Sophia ”Kim” Benfakir ilmaisi niin ikään pettymyksensä. Benfakir kuuluu samaan organisaatioon Jibraeelin kanssa.

– Ymmärrän että oikeilla sekajoukkueilla pitäisi olla mahdollisuus kilpailla, mutta ollaan realistisia. Tässä tulee olemaan miestähti, joka pelaa kolmen naisen kanssa turnauksessa ja se siitä. Ei auta nais- tai sekajoukkueita, Benfakir purki turhautumistaan.

– Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: Älkää yrittäkö osallistaa pakottamalla, koska jos se toimisi, meillä olisi jo naisia yleisesti kärkitasolla, mitä meillä ei ole, Benfakir jatkoi.

Lue lisää: Peliyhtiö aloittaa sarjan, jossa miehet eivät saa pelata – ”niin väärin monella tapaa”

Lue lisää: Raivo repesi kun naiset ja muunsukupuoliset saivat oman kilpasarjan – Diilistä tuttu sometähti Miisa kertoo, miksi sellaista tarvitaan

Game Changers on pelin ainoa yksinomaan naisille ja muunsukupuolisille tarkoitettu isompi turnaus. Monet isot organisaatiot ovat turnausjulkistuksen jälkeen ottaneet naisjoukkueen pääjoukkueen rinnalle. Tämä huomioiden myös ilmoitusta koskevan twiitin kommenttikentässä on hämmästelty Riotin toimintaa.

– Miesten ottaminen naisjoukkueisiin heikentää turnausta, jonka tarkoitus on nostaa naisia esille ja antaa heille tilaisuus loistaa valitsemassaan pelissä, kuului yksi kommentti.

– Sekajoukkueet ovat hyvä juttu ja niihin pitäisi rohkaista, mutta tämä tulee aivan liian aikaisin, sanoi toinen.

Alkuvuodesta aloittanut Game Changers on naisille ja muunsukupuolisille tarkoitettu kilpasarja, jonka takana on Valorantin julkaisija Riot Games. Turnauksia on pelattu aiemmin Pohjois-Amerikassa ja nyt Euroopassa.

EMEA-alueen Game Changers koostuu kolmesta turnauksesta, joista ensimmäinen oli vain naisille ja muunsukupuolisille. Seuraavaan pääsevät pelaamaan myös miehet, joita saa olla korkeintaan kaksi joukkueessa. Viimeisen turnauksen tietoja ei ole paljastettu, mutta sen uskotaan olevan vain naisille ja muunsukupuolisille.

Lue lisää: Jenny Kåla tyrmää naisturnaukset: ”Sukupuolet ovat osa biologiaa, eivät esportsia”

Lue lisää: Naispelaajan rooli turnausvoitossa oli netin räksyttäjille liikaa

Esportsissa suurimmat turnaukset ovat kaikille avoimia, mutta silti huipputasolla on nähty vain muutamia yksittäisiä naisia eikä yhtään joukkuetta. Naisille on vaihtelevasti järjestetty omia turnauksia, jotka kuitenkin näkyvyydessä ja palkintorahoissa häviävät merkittävästi useimmille yleisturnauksille, joita miehet dominoivat.

Lue lisää: Lasikatto murtuu: Kim, 19, on superliigan ensimmäinen naispelaaja

Lue lisää: Benita oli 11-vuotias tutustuessaan netissä muihin pelaaviin naisiin – nyt hän on muille esikuva