IS pelasi Battlefield 2042:ta ennakkoon: Pelissä oleva uudistus sai haukkomaan henkeä

Battlefield 2042 vie pelisarjan hetken tauon jälkeen onnistuneesti takaisin 2000-luvulle. IS pääsi tutustumaan pelin kehitysversioon, jossa järjestetään tällä viikolla avoin testiviikonloppu.

Tanner tömisee, puut kaatuvat, aseet laulavat, ilmassa voi haistaa ruudin sekä veren. Battlefieldin perusasiat eivät ole muuttuneet, vaikka peli on hetken tauon jälkeen viety taas lähitulevaisuuteen, jossa Yhdysvallat ja Venäjä vääntävät kättä.

Ilta-Sanomat pääsi ennakkoon käsiksi Battlefield 2024 -pelin kehitysversioon, jossa järjestetään avoin testijakso tällä viikolla. 2042 jatkaa Battlefield-sarjaa ollen jo sen seitsemäs pääpeli.

Hyvää

Tunnelma ja pelituntuma

Grafiikat (jopa heikoimmilla asetuksilla)

Monipuoliset spesialistit ja näiden kyvyt/välineet

Nopeatempoisuus, joka ei tee pelistä kuitenkaan liian Call of Dutya

Mieleenpainuvat yksityiskohdat ja säätilat kartassa

Aseiden muokkaaminen tilanteiden mukaan lennosta

Huonoa

Testikartta

Äänistä vaikea saada selvää paikoitellen

Tietokoneohjatut hahmot

Aseiden rekyyli

Laitevaatimukset järeillä grafiikoilla

Pilvenpiirtäjästä aukeavat komeat maisemat. Katolta on kerta toisensa jälkeen yhtä hauska hypätä laskuvarjon kanssa kohti seuraavaa kuolemaa.

Battlefield 2042 tuntuu tutulta, mutta samaan aikaan sopivan uudelta. Vähän kun näkisi hyvän kaverin pitkän tauon jälkeen!

Edellinen kosketukseni pelisarjaan on syksyllä 2013 julkaistu Battlefield 4. Siihen verrattuna BF 2042 on nopeatempoisempi, monipuolisempi, näyttävämpi ja toiminnantäytteisempi. Eli kaikkea mitä toivoin – ja vähän jopa enemmän.

Peli on kaunis jopa heikoimmilla asetuksilla, joilla saa paremman fps:n ja siten sulavamman pelikokemuksen.

Reilun kolmen tunnin testijakson aikana pääsi pelaamaan vain Ranskan Guayanaan sijoittuvaa keskikokoista Orbital-karttaa. Kartasta löytyy metsää, vettä, rinteitä, pilvenpiirtäjä, ahtaita käytäviä ja raketin laukaisupaikka. Peleissä käytettiin klassista Conquer-pelitilaa, jossa valloitetaan ja pidetään hallussa alueita.

Kartta oli pienoinen pettymys, sillä etäisyydet alueiden välillä ovat pitkiä ja maasto on pääosin avointa. Ilman menopelejä on vaikea päästä etenemään, jos viholliset yhtään tietävät mitä tekevät tai osuvat tarkkuuskivääreillä. Onneksi molemmat ovat harvinaisempia ilmiöitä pelisarjassa...

Pc:llä ja uuden sukupolven konsoleilla sodat käydään 128 pelaajan välillä (64 vs 64). Vanhemmilla konsoleilla pelaaja- ja joukkuemäärät ovat puolet pienemmät. Sotatantereen täyttävät tarpeen tullen tietokoneohjatut hahmot eli botit, jos oikeita pelaajia ei ole tarpeeksi. Botit tekevät tilaa oikeille pelaajille.

Kuollessaan pelaaja voi pyytää joukkueeltaan apua 30 sekunnin ajan tai siirtyä suoraan uudelleensyntymisvalikkoon.

Ajoneuvot ovat merkittävässä osassa Battlefieldia. Testiversion keskikokoisessa kartassa niille oli käyttöä etäisyyksien takia.

Pelimaailma näyttää ja kuulostaa hyvältä sekä elävältä. Metsässä juostessa voi kuulla lintujen laulavan, jos on sopivan hiljaista (eli harvemmin). Äänimaailma on taattua BF-laatua, joka suorastaan ohjaa oikeaan pelifiilikseen vaikuttavilla pamauksillaan.

Liikkuminen on aiempaa nopeampaa ja sulavampaa. Ampuminen on olemattoman rekyylin takia liian helppoa, mutta hahmojen tappamiseen vaadittavien osumien ja ajan määrä (TTK, time to kill) on kuitenkin sopiva. Rekyyliä toivottavasti muutetaan vielä ennen lopullista versiota.

Mitä olisi beta ilman bugeja? Allekirjoittanut löysi itsensä muutaman kerran maan alta pulikoimasta.

Testiversio ei ole kuitenkaan täydellinen. Rekyylin lisäksi ärsytystä aiheutti jäätävät pc-laitevaatimukset tai surkea optimointi, tietokonehahmojen surkeus ja äänien paikantamisen vaikeus, jota useampikin testaaja kommentoi.

Kehittäjien mukaan testijakson peliversio on muutaman kuukauden vanha, joten se ei vastaa aivan lopullista versiota. Sen jälkeen on korjattu bugeja korjattu ja parannettu suorituskykyä, mutta lopputulema nähdään vasta ensi kuussa.

Aiemmista peleistä poiketen aseita muokataan nyt pelissä ollessa uudella valikolla. Monipuolista toimintoa on helppo ja nopea käyttää, mutta eri vaihtoehtoihin on kuitenkin vaikea tutustua sodan keskellä. Aiemmin aseita sai muokattua odottaessaan uudelleensyntymää.

Testiversiossa on neljä toisistaan eroavaa spesialistia eli hahmoja, joilla on oma kykynsä ja erikoisvarusteensa. Mackay on tarttumakoukulla varustettu hyökkäyshahmo, Casper dronea käyttävä tarkka-ampuja, Boris vartiolaitteeseen eli eräänlaiseen miniguniin luottava teknikko ja Falck elämäpisteitä tovereilleen pistoolilla antava naistaistelija. Lisää hahmoja on luvassa.

Mackay-spesialistilla on erikoisvarusteena tarttumakoukku, jolla pääsee kätevästi kiipeämään talojen katolle.

Millä tahansa hahmolla pystyy käyttämään haluamiaan aseita. Tukihahmolle voi esimerkiksi valita tarkkuuskiväärin ja tarkka-ampujalle rynnäkkökiväärin.

Pelinopeus yllätti positiivisesti, mutta ei varmasti ole kaikkien mieleen. Juoksunopeus yhdistettynä liukuun tuo mieleen välittömästi Apex Legendsin, jota olen pelannut viime kuukaudet. 2042 on kuitenkin vielä selvästi hitaampi kun Apex tai Call of Duty. Ajoneuvot sen sijaan tuntuivat aiempaa hitaammilta, mutta syynä voi olla myös suuri kenttä, joka hämäsi.

Grafiikoiden osalta BF:t ovat kuuluneet jo pidemmän aikaa näyttävimpiin peleihin eikä 2042 ole poikkeus. Vaikutuksen teki varsinkin dynaaminen sää, joka voi muuttaa kirkkaan kesäpäivän hetkessä lähes pilkkopimeäksi trooppiseksi myrskyksi. Kaiken kruunaa tornado, joka saa haukkomaan henkeä, kun sen näkee ensimmäisen kerran. Fiilistä on vaikea kuvailla – se pitää kokea.

Orbital-kartassa saattaa törmätä tornadoon, joka vie kaiken tielle osuvan mennessään. Tornadon sisällä voi sotia tai hakea vauhtia ilmalentoon. Ominaisuus aiheuttaa todellisen vau-efektin.

Kolmen tunnin testijakso vei mukanaan. Viimeisen pelin alkaessa fiilis oli haikea, sillä vielä olisi riittänyt energiaa pelata pari tuntia lisää. Rehellisesti sanottuna hype vei ehkä vähän mukanaan, mutta vuorokautta myöhemmin kuvailin tuntemuksiani seuraavasti.

2042 lunasti ne odotukset, mitä olin asettanut BF3:n ja BF4:n suurena fanina. 2042 vie pelisarjan takaisin enemmän mahdollisuuksia tarjoavaan moderniin ympäristöön, saa helposti hymyn huulille ja uudistaa peliä sopivasti, mutta ei liikaa.

Muutama asia pelin tulevaisuudesta askarruttaa kuitenkin. Millaisia tulevat spesialistit ovat, jotta ne eivät riko tasapainoa hahmojen välillä? Miten aktiivisesti peli saa pieniä muutoksia tekeviä päivityksiä? Riittävätkö resurssit ja kyvyt taistella huijareita vastaan tarpeeksi tehokkaasti?

Ja ennen kaikkea, miten ihmeessä saisi hankittua suositushintaan näytönohjaimen, jossa riittää tehoa pyörittämään peliä hyvillä grafiikoilla, mutta kuitenkin antamaan reilusti fps:ää?

Maailmanlaajuinen sirupula

on nostanut

, joten harvalla on mahdollista hankkia BF 2042:n kaipaamaa huippunäytönohjainta.

Testaajan tietokoneella (Intel i5-11600k @ 4,9 ghz / Nvidia 3060 TI / 32gb RAM) fps oli high-asetuksilla ja hd-resoluutiolla 100:n molemmilla puolilla.

Orbital on keskikokoinen kartta, mutta tuntui ajoittain jopa liian suurelta. Ilmasta katsottuna design näyttää onnistuneemmalta kuin kentällä ollessa.

On metsää, rinteitä, satamaa, pilvenpiirtäjää, isoja avoimia alueita ja jopa raketti.

Kilpailuhenkisenä jäin miettimään myös testituntien aikana pelin mahdollisuuksia esportsin saralla. Sarjaa pelattiin kilpailullisesti vielä BF4:n kohdalla, mutta jättihitti se ei ole koskaan ollut vaikka Counter-Strikeen tai CoDiin verrattuna.

Pelin mahdollisuuksia rajoittavat BF:n peruasiat eli suuret joukkueet, suurikokoiset kartat sekä tankit, helikopterit ja hävittäjät. Kilpailullisesti joukkuekoko pitäisi rajata 5–6 pelaajaan, karttoja pienentää ja kieltää koneiden käyttö, jotta pelistä olisi mahdollista saada edes jotenkin seurattava.

Mutta kuka olisi kiinnostunut BF:n esports-puolesta, jos se ei olisi enää uskollinen itse pelille? Tuskin kukaan. Ja se on hyvä muistutus, miksi kaikista peleistä ei pidä yrittää tehdä kilpapelejä.

Kesällä julkaistu pelikuvatraileri: