Topias ”Topson” Taavitsaisen joukkue kertoi ilouutisen vain pari päivää ennen lohkovaiheen alkua.

Dota 2:n puolustava maailmanmestari OG on vahvistanut ranskalaisen Sébastien ”Ceb” Debsin pelaavan joukkueessa torstaina alkavassa The International -MM-turnauksessa.

Debs joutui syyskuussa silmäleikkaukseen, jonka takia hänen osallistumisensa on ollut vaakalaudalla. OG epävarmassa tilanteessa hetken aikaa Team Liquid -pelaaja Michael ”miCKe” Vun kanssa.

Ranskalaislegenda on kuitenkin saatu pelikelpoisena Romanian Bukarestiin, jossa MM-turnaus pelataan 7.–17.10. OG on puolustava mestari voitettuaan kisat vuosina 2018 ja 2019.

Aye, aye, captain! Debs pelaa turnauksen todennäköisesti silmälapun kanssa, jos mediapäivästä pitäisi jotain päätellä:

Mestaruuksista huolimatta Topias ”Topson” Taavitsaisen tähdittämä OG lähtee The Internationaliin altavastaajien joukossa. Takana on vaikea kausi, jonka aikana myös kokoonpano on muuttunut.

Vuoden 2019 mestaruusjoukkueesta ovat jäljellä Taavitsainen, Debs ja Johan ”N0tail” Sundstein. Kolmikon rinnalla pelaavat Sumail ”SumaiL” Hassan ja Martin ”Saksa” Sazdov, jotka ovat ottaneet uransa lopettaneiden Jesse ”JerAx” Vainikan ja Anathan ”ana” Phamin paikat.

OG:N mahdollisuuksia voittaa kolmas peräkkäinen maailmanmestaruus pidetään heikkoina, mutta joukkue on jo kahdesti tehnyt mahdottomasta totta. Kokoonpanossa on kokeneita pelaajia, joista varsinkin MM-kolmikko on jo puhunut uransa lopettamisesta.

Taavitsainen sanoi kesällä IS:lle OG:n lähtevän turnaukseen vielä kerran -ajatusmallilla, vaikka katse on toki voitossa. Turnaus saattaa jäädä jopa Taavitsaisen uran viimeiseksi.