Pelaajat pantiin keittiöön, edes tuoliin ei voi nojata – video 40 miljoonan dollarin turnauksesta vetää sanattomaksi

Team Spirit -joukkue ei ole mielissään saamastaan harjoitustilasta, josta se joutuu pelaamaan Dota 2:n MM-turnauksen lohkovaiheen.

Team Spiritin pelitila on todella ahdas. Joukkue aloittaa torstaina ottelut 40 miljoonan dollarin Dota-turnauksessa.

Dota 2:n vuoden kohokohta eli The International -MM-turnaus alkaa torstaina Romaniassa. Toistaiseksi 40 miljoonan dollarin eli 34,45 miljoonan euron turnauksen osalta oikeastaan mikään ei ole onnistunut: joukkueissa on todettu koronatartuntoja, yleisöä ei päästetä areenalle ja turnausolosuhteet herättävät nurinaa.

Venäläinen Team Spirit latasi maanantaina videon pelitilastaan, jossa joukkue harjoittelee ja pelaa lohkovaiheen ottelunsa. Video on tyrmistyttänyt katsojat ja fanit, sillä tila on erittäin ahdas.

Tällaisen tilaan Team Spirit on ängetty:

Joukkue on laitettu hotellihuoneeseen, joka koostuu makuuhuoneesta, olohuoneen ja keittiön yhdistelmästä sekä pienestä wc:stä. Keittiön yhteyteen on rakennettu viisi pelipistettä.

Pelaajat on ängetty niin vierekkäin etteivät he pysty esimerkiksi nojaamaan tuolillaan, koska osuisivat muuten toisiinsa. Valmentajalle on löydetty paikka makuuhuoneesta, mutta managerille ja analyytikolle ei ole tilaa.

Spiritin tavoin ainakin Topias ”Topson” Taavitsaisen OG, joka on puolustava mestari, on saanut ahtaan huoneen. OG:n huonetilanteen paljasti joukkueen manageri, jonka mukaan huoneessa ei ole edes ylimääräistä pöytää tai tuolia, joten hän ei voi työskennellä siellä.

MM-karsintasarjassa kuudenneksi sijoittuneen T1-joukkueen Carlo "Kuku" Palad on näyttänyt Facebookissa joukkueensa harjoitustilan, joka on huomattavasti suurempi kun Spiritin ja OG:n, jotka pääsivät mukaan loppukarsinnoista. Spirit-managerin mukaan huoneita on jaettu MM-karsintasarjan loppusijoitusten perusteella.

Tältä näyttää T1:n harjoitushuone:

Karsintasarjassa kolmanneksi sijoittuneen Virtus.pron huone on kun vertaisi normaalia hotellihuonetta sviittiin. Virtus.pron tilassa pelaajilla on runsaasti liikkumatilaa ja käyttökelpoinen keittiö.

Virtus.pron huone on massiivinen verrattuna Team Spiritin näyttämään tilaan tai OG:n kuvailemaan.

Turnausjärjestäjä PGL on saanut varsinaisen palautevyöryn somessa, kun katsojat ovat naureskelleet historian rahakkaimman esports-turnauksen olosuhteille. PGL tai Dotan julkaisija Valve eivät ole kommentoineet pelitiloja koskevia järjestelyitä.

40 miljoonan dollarin turnaus on joukkorahoitettu pelinsisäisillä mikromaksuilla. Valve ohjasi myynneistä 25 prosenttia palkintopottiin, joten peliyhtiölle jäänyt osuus kisarahoituksesta oli 120 miljoonaa. Tästä huolimatta turnausolosuhteet Romaniassa ovat erittäin kyseenalaiset.