Esports

Joukkueissa korona­tartuntoja – 40 miljoonan dollarin turnauksen pelit tyhjille katsomoille, paikalle matkustaneet fanit raivoissaan

The International -peliturnaus on palkintorahassa mitattuna esportsin historian suurin, mutta korona on heittänyt kapuloita rattaisiin järjestelyiden osalta.

