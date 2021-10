ENCE tai OG varmasti pudotuspeleihin – major-karsinnassa kutkuttavat asetelmat

ENCE tai OG nähdään varmasti pudotuspeleissä, mutta hyvällä tuurilla jopa molemmat. FunPlus Phoenix tarvitsee tietyt tulokset päästäkseen sijoitusotteluihin.

Joonas ”doto” Forss (vasemmalla) ja Aleksi ”Aleksib” Virolainen (keskellä) voivat vielä molemmat edetä pudotuspeleihin, mutta ainakin toisen joukkue on varmasti jatkossa. Jesse ”zehN” Linjala tarvitsee tietyt tulokset päästäkseen sijoitusotteluihin, mikä varmistaisi major-paikan.

COUNTER-STRIKEN vuoden viimeistä major-karsintaturnausta IEM Fallia pelataan parhaillaan Euroopan osalta Tukholmassa. Neljän ottelukierroksen jälkeen asetelmat ovat suomalaisittain kutkuttavat.

Kaikki lauantain tulokset ja tämänhetkiset lohkotilanteet on nähtävillä uutisen lopusta

Lauantain otteluissa Joonas ”doto” Forssin ENCE yllätti huippunimi Team Vitalityn, Aleksi ”Aleksib” Virolaisen OG voitti odotetusti Dignitasin ja Jesse ”zehN” Linjalan FunPlus Phoenix hävisi G2:lle.

Linjalan joukkueen pudotuspelihaaveet kariutuivat tappioon, mutta paikka sijoitusotteluihin on vielä mahdollinen. Se vaatii FPX:n voittavan AURAn, G2:n kaatavan mousesportsin ja Copenhagen Flamesin päihittävän BIGin. Tällöin Copenhagen Flames on A-lohkon ykkönen, G2 toinen ja mousesports, BIG sekä FPX pelaavat lisäottelut kolmannesta sijasta.

Suomalaisittain erittäin jännittävässä C-lohkossa kärkisijan jakavat tällä hetkellä 3–1-tuloksella ENCE, OG ja Vitality. Vain kaksi parasta jatkaa pudotuspeleihin.

Toinen kaksikosta OG–ENCE on jo varmasti pudotuspeleissä, mutta erilaisia vaihtoehtoja ja muuttujia liittyen lohkon loppusijoituksiin on peräti kahdeksan. Ne kaikki on listannut Twitterissä HLTV:n toimittaja Milan Švejda.

Tämä on suomalaisten tilanne major-turnausta ajatellen:

FPX lunastaa millä tahansa pistesijalla major-paikan. Joukkueen nykyinen 1040 pistettä voi riittää kisapaikkaan, mutta se on epätodennäköistä.

OG tarvitsee yhdeksännen sijan suoraan major-paikkaan. Huonompikin pistesija voi riittää jatkopaikkaan, sillä OG lähti turnaukseen 430 pisteellä. Ilman pistesijaa OG:ta ei nähdä majoreilla.

ENCEllä ei ole yhtään pistettä, joten joukkue tarvitsee vähintään pistesijan. Top6-sijoituksella major-paikka on heti varma, mutta sitä huonompikin sijoitus voi riittää.

Sunnuntaina pelataan lohkovaiheen viimeiset ottelut. FPX ottaa mittaa AURAsta kello 20.15, OG haastaa MAD Lionsin 22.45 ja ENCE pelaa samalla hetkellä Sproutia vastaan.

Suomalaisten ottelut näkyvät ainakin englanniksi ESL:n Twitch-lähetyksistä, joiden lisäksi Telia näyttää samassa palvelussa osan otteluista suomeksi.

Lauantain otteluiden tulokset:

A: BIG 16–14 AURA (Mirage)

A: G2 Esports 16–10 FunPlus Phoenix (Inferno)

A: mousesports 8–16 Copenhagen Flames (Nuke)

B: Sinners 14–16 Movistar Riders (Vertigo)

B: Complexity 14–16 Astralis (Nuke)

B: Heroic 16–12 Endpoint (Ancient)

C: ENCE 16–8 Vitality (Mirage)

C: OG 16–10 Dignitas (Inferno)

C: MAD Lions 16–12 Sprout (Ancient)

D: FaZe 16–13 SKADE (Inferno)

D: DBL Poney 5–16 Fiend (Inferno)

D: Fnatic 7–16 NiP (Nuke)

Karsintaturnauksen 11 parasta saavat RMR-karsintapisteitä, joiden perusteella kutsutaan kahden miljoonan dollarin major-arvoturnaukseen. Pistetilanne ennen ratkaisevan karsinnan alkua on nähtävissä täältä.

IEM Fallin pudotuspelit ja sijoitusottelut (9.–12.) pelataan ensi viikolla, jonka aikana selviää megaturnauksen lopullinen 24 joukkueen osallistujalista.