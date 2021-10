EFootball-pelin julkaisu ei ole mennyt ihan nappiin, ainakaan jos kysytään pelaajilta.

Cristiano Ronaldon ulkonäkö pelissä on suorastaan järkyttänyt monia pelaajia. Tässä kuvassa Ronaldo näyttää jopa yllättävän edustavalta.

Konamin legendaarisen jalkapallopelisarja Pro Evolution Soccer nimi jäi taannoin historiaan, sillä jatkossa sarja kulkee nimellä eFootball. Muutoksen seurauksena peli on pelattavissa ilmaiseksi, sillä pelijulkaisija uskoo tekevänsä rahaa mikromaksuilla.

Uudistetun sarjan vuoden 2022 peli julkaistiin maailmanlaajuisesti torstaina 30.9. Nyt julkaistu 0.9-versio on vielä keskeneräinen, sillä peli saa tulevina kuukausina uusia ominaisuuksia ja päivityksiä.

Keskeneräisen pelin julkaisu näkyvästi ei ollut Konamin kannalta paras ratkaisu. Vastaanotto on nimittäin ollut karmaisevan huono. Peli on saanut kritiikkiä käytännössä kaikesta mahdollisesta, mutta ensisijaisesti karmeista grafiikoista ja pelituntumasta.

Pc-pelaajien suosimassa Steam-palvelussa eFootball 2022 on tällä hetkellä kaikkien aikojen huonoimmat arviot peli. Reilusta 10 000 arviosta vain yhdeksän prosenttia on ollut positiivisia. Eroa toiseksi huonoimpaan peliin on yli viisi prosenttiyksikköä.

Pelaajia ovat raivostuttaneet erityisesti Konamin hehkutukset, miten peli vie virtuaalisen jalkapallon uudelle aikakaudelle. Viime vuonna pelisarja ei saanut minkäänlaista päivitystä, kun paukut laitettiin nyt julkaistuun versioon.

– Odotimme kaksi vuotta uraauurtavaa peliä. Ainoa järkevä ja mahdollinen selitys sille, miten tämä peli on niin huono, on se, että Konami haluaa julistaa konkurssin tai jotain. Yhtä aikaa naurettavaa ja surullista, kuuluu yksi arvio pelin Steam-sivulla.

– Steamin pitäisi päivittää käytäntöjään, jotta voimme palauttaa ilmaispelit, tylytti kolmas.

– Tämän kutsuminen peliksi on loukkaus muita kohtaan.

Katsomosta löytyy todellisia palikkapäitä.

– EBugball 2022, vitsaili eräs arviossaan viitaten pelin eri bugeihin.

– Ei mitään hyvää sanottavaa... Tai, no, ainakin se on ilmainen. Pyydän Konami, antakaa PES-sarjan kuolla kaikessa rauhassa älkääkä turmelko sitä enempää.

– Hyvä että vaihdoitte nimen eFootballiksi, koska tällä ei ole mitään tekemistä PES-sarjan kanssa.

– Tämä peli on paras mahdollinen mainos Fifa-sarjalle. EA Sportsin pitäisi rehellisesti sanottuna maksaa Konamille tämän liekehtivän roskakasan julkaisemisesta.

Pelimoottori ja sen bugit ovat naurattaneet monia:

Konami ilmoitti kesällä aikeistaan tukea pelin kilpapuolta julkaisun jälkeen. Ensimmäisten reaktioiden perusteella pelille ei ole näkyvissä kovin imartelevaa tulevaisuutta ainakaan esportsin saralla.

Konamin jalkapallopelisarja on jo vuosia hävinnyt esports-kamppailussa EA:n Fifalle, jossa liikkuu miljoonia euroja palkintorahaa vuosittain. EA on saanut Fifan kilpapuoleen mukaan suuria jalkapallosarjoja, -seuroja ja toimijoita, kuten Suomen Palloliiton.

Pc:n lisäksi eFootball 2022 on pelattavissa PlayStation 4:llä, PlayStation 5:llä, Xbox Onella ja Xbox Series S/X:llä. Myöhemmin peli rantautuu myös Androidille ja ISO:lle.