NBA:n esports-liigapaikan hintalappu paljastui – ”melkein rikollista”, ”kuka järjissään oleva ostaisi?”

NBA:n esports-liigaan pääsee, jos taskun pohjalta löytyy paljon rahaa.

Jokaisella pelaajalla on liigassa oma pelipaikka ja kenttäpelaaja hallittavana otteluissa. Wizard District Gaming on voittanut edelliset kaksi kautta.

NBA 2K -pelin kilpasarja laajenee ensi vuonna Meksikoon, johon espanjalainen DUX Gaming on ostanut liigapaikan, uutisoi Sports Business Journal.

DUX Gamingin takana ovat espanjalainen tubettajatähti Mario ”DjMaRiiO” Garrido, Real Madridin belgialainen jalkapallomaalivahti Thibaut Courtois sekä Real Betisin hyökkääjä Borja Iglesias.

Organisaatio maksoi liigapaikasta noin 25 miljoonaa dollaria (21,7 miljoonaa euroa). Summa on yllättänyt monet esports-alan asiantuntijat, sillä NBA:n kilpaliiga ei ole alan näkyvimpiä tai suurimpia liigoja. NBA:n mukanaolon uskotaan kuitenkin tuovan sarjalle pitkäaikaista tukea ja varmuutta jatkosta.

Forbesin mukaan sarja on kasvanut merkittävästi ensimmäisestä vuodesta. Vuoden 2020 liigafinaali keräsi 1,1 miljoonaa katsojaa kaikki lähetysalustat huomioiden. Katsojia on tuonut erityisesti kaapelikanava ESPN 2, jonka jokainen lähetys on tavoittanut yli miljoona silmäparia.

Maksettu summa on vain muutama miljoona euroa vähemmän kun mitä Team BDS maksoi hiljattain paikasta League of Legends -pelin Euroopan-huippusarjaan (LEC). LoL on yksi maailman suosituimpia tietokonepelejä ja suosituin esports-peli.

Kovan hintapyynnön selittää mitä todennäköisemmin yhteys NBA-seuroihin ja se, että NBA on liigan toinen vetäjä. Summa on silti saanut monet sanattomaksi.

– Uhhhhhhhh, totesi yksinkertaisesti toimittaja Travis Gafford.

– Kuvittele pyytäväsi 25 miljoonaa dollaria NBA 2K Leaguen paikasta. Se on melkein rikollista toimintaa, twiittasi Loaded-agentuurin työntekijä Kelby B. May.

– Kuka järjissään oleva ostaisi paikan [tuolla hinnalla], kummasteli League of Legends -ammattilaisvalmentaja Maurice ”Amazing” Stückenschneider.

Lue lisää: Timothyä, 26, ammuttiin neljästi viime elokuun joukkoammuskelussa – nyt hän elää unelmaansa NBA-seuran kilpapelaajana

NBA-liigan ja Take-Two Interactive -pelifirman vuonna 2018 alkaneessa sarjassa kilpailee jatkossa 24 joukkuetta, joista 22:n takana on oikea NBA-seura.

Vielä nimeämättömän DUX Gamingin joukkueen lisäksi esports-organisaatioista sarjassa on mukana Gen.G, jonka joukkue on Tigers of Shanghai. DUX Gamingin liigapaikkaan sidottua kaupunkia ei ole vielä kerrottu.

Sarjassa ottelut pelataan viisi vastaan viisi -formaatilla eli jokainen pelaaja ohjaa omaa kenttäpelaajaa. Liigan edelliset kaksi kautta on voittanut Wizards District Gaming, joka tienasi hiljattain päättyneeltä kaudelta vajaat 425 000 euroa. Sarjan seuraava kausi alkaa vuoden 2022 alkupuolella.