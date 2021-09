Yllätysilmoitus pisti jäihin PUBG: Battlegrounds -pelin esports-toiminnan Kiinassa.

Kiina kieltää PUBG: Battlegrounds -tietokonepelin kilpapelitoiminnan maassa, kertoo arvostettu PUBG-vuotaja playerIGN sekä Sports Business Journal.

Battle royale -selviytymisgenren entisellä kuningaspelillä ei ole maassa hyväksyttyä pelilisenssiä, jonka myöntää Kiinan hallituksen alainen sääntelyviranomainen NAPP. PUBGin julkaisija Krafton ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.

– Kielto vaikuttaa tuhansiin PUBG-turnausjärjestäjiin, joukkueisiin, sisällöntuottajiin, striimaajiin ja ammattilaispelaajiin. Vielä on epäselvää, kielletäänkö PUBG striimausalustoilla. Toistaiseksi päätös koskee vain PUBG-turnauksia, kommentoi Kiinan kulttuuriministeriön esports-komiteaan kuuluva Yibo Zhang SBJ:lle.

Kiina on ollut PUBGin esports-ekosysteemiä ajatellen merkittävä maa. Siellä on toiminut MM-sarjaan sidottu 24 joukkueen PCL-liiga. Kiinalaiset PUBG-fanit ovat olleet kovia seuraamaan kansainvälisiä turnauksia, joiden palkintopotteja he ovat myös lihottaneet tekemillään virtuaaliostoilla.

Kiinalaisjoukkueet saavat kiellosta huolimatta pelata loppuun parhaillaan käynnissä olevan PUBG Continental Series 5: Asia -turnauksen, joka loppuu 3. lokakuuta. Pelin tuleva MM-turnaus pelataan joulukuussa Etelä-Koreassa, johon matkaa ainakin kiinalainen Newhappy-joukkue.

Tähän mennessä jo Tencentin omistama Penguin Esports -striimausalusta on poistanut peliin liittyvät lähetykset, minkä lisäksi PCS-turnausta lähettävä egame.qq on poistanut kaikki aiemmat lähetykset.

DouYu- ja Huya-palveluissa pelin nimeksi on vaihdettu ”Chicken Game” ja ”Daily Chicken Dinner”, joilla viitataan pelin voittoilmoitukseen Chicken dinneriin eli kana-ateriaan.

Elokuussa uutisoitiin alle 18-vuotiaiden saavan pelata jatkossa Kiinassa verkkopelejä vain kolme tuntia viikossa. Kiinan viranomaiset ovat jo pitkään olleet huolissaan lasten pelaamisesta, johon monet ovat jääneet koukkuun.

Peliaikarajoitus iski välittömästi myös kilpapelaamiseen, kun useampi sarja joutui välittömästi reagoimaan alaikäisten pelaajien muuttuneeseen tilanteeseen.