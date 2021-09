CS-asiantuntija täräytti: Suosikki ei voita vuoden tärkeintä turnausta

Na’Vi ei juhli major-mestaruutta Tukholmassa, ennustaa Jacob ”Pimp” Winneche.

Entinen tanskalainen Counter-Strike-ammattilainen Jacob ”Pimp” Winneche on listannut Twitterissä viisi ennustetta loppuvuodelle.

Niistä kovin on ettei maailmanlistan ykkösnimi Na’Vi voita 26.10.–7.11. pelattavaa major-arvoturnausta. Tukholmassa järjestettävä turnaus on vuoden suurin ja tärkein.

Tanskalaisen papereissa Na’Vi on selvä voittajasuosikkina, mutta hän ei silti luota joukkueen saavuttavan ensimmäistä major-mestaruuttaan. Winnechen mielestä Na’Vi ei yksinkertaisesti kestä ennakkosuosikin asemaa.

Na’Vi on ollut vuoden kiistaton ykkösjoukkue. Mestaruudet löytyy jo BLAST Premier: Global Finals-, DreamHack Masters Spring- ja IEM Cologne -turnauksista sekä hiljattain päättyneeltä ESL Pro Leaguen syyskaudelta.

Tanskalaisasiantuntija sanoi lisäksi Astraliksen yltävän major-pudotuspeleihin, G2:n ja Ninjas in Pyjamasin muuttavan kokoonpanoa ja Na’Vi-tähti Aleksandr ”s1mple” Kostylievin voittavan ainakin kaksi MVP-palkintoa loppuvuoden turnauksista.

Winneche on perustellut ennusteitaan useissa jatkotwiiteissä. Astralis on huhujen mukaan kiinnostunut hankkimaan Complexity-pelaaja Kristian ”k0nfig” Wienecken ensi vuodelle, joten Peter ”Dupreeh” Rasmussen voisi siirtyä samalla NiPiin, jossa pelaa hänelle entuudestaan tuttu Nicolai ”dev1ce” Reedtz.

G2 puolestaan tarvitsee kunnollisen tarkkuuskivääripelaajan, jotta se voi nousta maailman parhaaksi. G2:n kokoonpanoa pidetään yleisesti yhtenä lahjakkaimmista, mutta viimeisestä kymmenestä ottelusta joukkue on voittanut vain kaksi.

Tukholman major-turnauksen viimeiset alueelliset karsinnat alkavat tänään keskiviikkona. Na’Vi on toistaiseksi ainoa joukkue, joka on varmistanut paikkansa majoriin. Lopullinen osallistujalista selviää viimeistään 10. lokakuuta karsintojen päättyessä. Edellinen major-turnaus on pelattu syyskuussa 2019, jolloin voittoa juhli Astralis.

Loppuvuoden CS-kalenteriin mahtuu vielä neljä kansainvälistä jättiturnausta, joiiden kruununjalokivi on Tukholman major. Majorin jälkeen pelataan samaan soittoon BLAST Premier Fall Finals (24.–28.11.), IEM Winter (2.–12.12.) ja BLAST Premier World Final (14.–19.12.).