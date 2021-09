Uusi ilmainen Pokémon-peli tuli Suomeen – voi räjäyttää pankin uudella tavalla

IOS:lle ja Androidille tällä viikolla julkaistu Pokémon Unite poikkeaa suosikkisarjan aiemmista peleistä. Siinä on potentiaalia myös suureksi esports-hitiksi.

Maailman suosituimpiin pelisarjoihin lukeutuvan Pokémonin uusin osa, Pokémon Unite, julkaistiin tällä viikolla pitkän odottelun jälkeen Androidille ja iOS:lle. Pelissä on mikromaksuja, joilla saa avattua käyttöön esimerkiksi uusia Pokémoneja.

Unite on joukkuepohjainen areenapeli, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta pelaa vastakkain. Ottelut kestävät viisi tai kymmenen minuuttia riippuen pelitilasta (nopea tai perus).

Ottelun aikana pelaajat eliminoivat tietokoneen ohjaamia Pokémoneja, jotka kukistuessaan pudottavat Aeos-energiaa. Pisteitä saa palauttamalla energiaa vastustajan alueella oleviin palautuspisteisiin. Enemmän pisteitä kerännyt joukkue on voittaja.

Ennen ottelua jokainen pelaaja valitsee pelihahmonsa yli 20 Pokémonin valikoimasta. Valittua Pokémonia kehitetään ottelun aikana, jolloin se oppii uusia iskuja. Pelaajat voivat ottelun aikana taistella keskenään – kuollut joutuu hetkeksi sivuun ja pudottaa keräämänsä Aeos-pisteet.

Kestosuosikki Pikachun lisäksi pelissä on tällä hetkellä 22 muuta hahmoa, mutta lisää on tulossa. Hahmoilla on eroja, sillä Pokémonit on jaoteltu pelissä hyökkääviin, puolustaviin, nopealiikkeisiin, muita tukeviin ja monipuolisiin.

Osa pelissä olevista Pokémoneista. Pääosa hahmoista pitää avata käyttöön joko pelaamalla tai mikromaksuilla.

Unite kuuluu MOBA-genreen eli taisteluareenapeleihin, jotka ovat supersuosittuja. Pc-hittejä ovat olleet Dota 2 sekä League of Legends ja mobiilialustoilla Arena of Valor sekä Wild Rift.

MOBA-genre on yksi esportsin suurimmista, joten Unitella on potentiaalia nousta jopa seuraavaksi mobiilikilpahitiksi. Se vaatii kuitenkin pelinkehittäjän tukea, jolloin puhutaan seitsemännumeroisesta summasta vuositasolla.

Unitessa pelaa vastakkain kaksi viiden hengen joukkuetta. Ottelu kestää 5–10 minuuttia. Kuva pelin Switch-versiosta.

Pelin takana on TiMi Studio Group, jonka aiempia kilpahittejä ovat olleet AoV ja Call of Duty: Mobile. Uniten mahdollisuuksia saattaa rajoittaa kuitenkin Nintendo, joka on suhtautunut nihkeästi kilpapelaamisen tukemiseen.

Mobiilipelaaminen, MOBA-genre ja Pokémon on yhdistelmä, jolla on mahdollisuuksia nostaa mobiili-esports uudelle tasolle. Toteutus on kuitenkin kiinni Nintendon tahdosta. Toistaiseksi pelille ei ole julkistettu esports-ohjelmaa.

Unite on saanut vaihtelevan vastaanoton. Pelin aggressiivista mikromaksujärjestelmää on kritisoitu, minkä lisäksi monet pelisarjan pitkäaikaisista tosifaneista eivät ole innostuneet MOBA-lajityypistä.

Play-kaupassa peli on saanut yli 150 000 arvostelua ja sen arvosana on 4,5 tähteä. Androidin ja iOS:n lisäksi ilmaispeli on pelattavissa Nintendo Switchillä, jolle Unite julkaistiin jo heinäkuussa. Peli tukee alustojen välistä pelaamista, joten Switch-pelaaja voi lyöttäytyä yhteen Androidia käyttävän kaverinsa kanssa.