Activision Blizzardin toimia tutkii nyt kaksi eri viranomaista.

Yhdysvaltain finanssimarkkinoita valvova Securities and Exchange Commission (SEC) on aloittanut laajan tutkinnan koskien peliyhtiö Activision Blizzardin toimia, uutisoi The Wall Street Journal (maksumuuri), jota DOT Esports siteeraa.

SEC selvittää, miten Activision Blizzard on toiminut heinäkuussa julki tulleen syrjintä- ja ahdisteluskandaalin osalta. SEC on haastanut oikeuteen todistamaan useita johtoryhmän nykyisiä ja entisiä jäseniä, kuten toimitusjohtaja Bobby Kotickin.

SEC on pyytänyt tutkintaa varten dokumentteja, kuten tallenteita, johtoryhmän kokouksista aina vuodesta 2019 asti. Activision Blizzardin edustaja on vahvistanut yhtiön tekevän yhteistyöstä SEC:n kanssa tutkimuksen osalta.

Lue lisää: ”Veljeskuntaa” syytetään naisten ahdistelusta ja kosto­toimista – peli­jättiä vastaan nostettu kanne on karua luettavaa

Lue lisää: Ahdistelu­kohu suututti osakkeen­omistajat - peli­jätti haastetaan jälleen oikeuteen

Tutkinta ei välttämättä auta suoraan tapauksen uhreja, vaan yhtiöön sijoittaneita. Osakkeenomistajat nostivat elokuun alussa kanteen yhtiötä vastaan.

WSJ:n mukaan SEC tutkii ensisijaisesti, ovatko Activision Blizzard ja johtoryhmän jäsenet ilmoittaneet sijoittajille ja muille asiaan liittyville henkilöille oikeaoppisesti ja tarpeeksi ajoissa häirintätapauksiin sekä palkkaeroihin liittyvistä väitteistä.

Blizzard Entertainment on osa Activision Blizzardia. Kuvassa tytäryhtiön pääkonttori Kaliforniassa.

Activision Blizzardin laaja ahdistelu- ja häirintäskandaali paljastui heinäkuussa, kun Kalifornian oikeudenmukaiseen työllisyyteen ja asumiseen keskittyvä viranomainen (DFEH) haastoi yhtiön oikeuteen.

Yhtiön ovat skandaalin jälkeen jättäneet useat nimekkäät ja pitkäaikaiset työntekijät, kuten 16 vuotta Blizzard Entertainmentilla työskennellyt pääjohtaja J. Allen Brack.

Activision Blizzard tunnetaan esimerkiksi Call of Duty- ja Diablo-pelisarjoista, World of Warcraftista sekä Overwatchista. Yhtiö on lisäksi yksi kilpapelaamisen suurimpia ja pitkäaikaisimpia toimijoita.

Kohun takia yhtiön osa suosikkipeleistä on saanut tai saamassa muutoksia. WoWista on poistettu tiettyjä viittauksia entisiin työntekijöihin, minkä lisäksi työntekijöiden mukaan ei enää nimetä asioita peleissä. Muun muassa Overwatchin pelin suosituimpiin hahmoihin kuuluvan McCreen nimi jää historiaan vielä tämän vuoden aikana.