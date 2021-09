Miikka Kempin ja Jere Salon piina jatkuu – taas lähti pelaaja

Kahden suomalaisen edustama Gorillaz-joukkue on menettänyt jälleen yhden pelaajan.

Jere Salon ja Miikka Kempin joukkue on kohdannut alusta asti vaikeuksia sopivan kokoonpanon löytämisen kanssa.

Entisten ENCE-pelaajien Miikka ”suNny” Kempin ja Jere ”sergej” Salon edustama Gorillaz-joukkue on menettänyt jälleen yhden pelaajan.

Belgialainen Richard ”ritchiEE” Mestdagh on jättänyt joukkueen omasta tahdostaan, kertoi Gorillazin ruotsalainen pelinjohtaja Robin ”flusha” Rönnquist. Mestdagh ehti pelata kokoonpanossa reilun kuukauden.

Mestdaghin korvaa toistaiseksi virolainen Anton ”supra” Tshernobai, joka on Gorillaziin kuuluvan Kevin ”HS” Tarnin entinen joukkuetoveri.

19-vuotias Tshernobai on jo kymmenes pelaaja, joka pelaa huhtikuussa perustetussa Gorillazissa. Joukkueen ensimmäinen puolivuotinen on ollut vaikea, sillä useista pelaajakokeiluista huolimatta menestys on ollut olematonta.

Joukkue pelaa tällä hetkellä Elisa Invitational Fall -turnausta, jonka lohkovaiheessa Gorillaz on voittanut ja hävinnyt yhden ottelun. Tshernobain debyytti maanantai-iltana päättyi tappioon Skade-joukkuetta vastaan.

Gorillazin taustalla on ollut alusta asti uusi organisaatio, jota ei ole vielä paljastettu.