Steamilla on nykyisin yli 25 miljoonaa päivittäistä käyttäjää.

Pc-pelaamisen suositun Steam-pelipalvelun ja kauppapaikan suosio on kasvanut hurjasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Asia selviää vertailemalla palvelun kävijä- ja käyttötilastoja, joita on arkistoitu vuosien varrella Wayback Machineen.

Steamilla oli 20.9.2011 vajaat kolme miljoonaa kävijää paikalla palvelussa iltapäivällä kello kolme, joskaan aikavyöhyke ei ole tiedossa. Kävijäpiikki oli tuolloin viimeiseltä kahdelta vuorokaudelta 3,85 miljoonaa samanaikaista käyttäjää.

Kymmenen vuotta myöhemmin 20.9.2021 kello 13.35 Suomen aikaa palvelussa on paikalla 18,8 miljoonaa käyttäjää. Kävijäpiikki on puolestaan 25,9 miljoonaa.

Steamin kasvu on ollut huomattavaa varsinkin viimeiset puolitoista vuotta, sillä 20 miljoonan samanaikaisen käyttäjän raja ylitettiin ensimmäistä kertaa vasta 15.3.2020.

Syyskuussa 2011 palvelun kolme suosituinta peliä olivat Counter-Strike (62 889 samanaikaista pelaajaa vuorokauden aikana), Counter-Strike: Source (58 924) ja Team Fortress 2 (48 958), joiden kaikkien julkaisija on Steamin omistama Valve.

Suosittujen moninpelien perässä tulivat Football Manager 2011, Civilization V, Call of Duty: Modern Warfare 4 (moninpeliversio), Dead Island, Call of Duty: Black Ops (moninpeliversio), Deus Ex – Human Revolution sekä Left 4 Dead 2. Kärkikympin muut pelit jäivät pelaajapiikin osalta 10 000:n ja 33 000:n väliin.

CS: Source (vasemmalla), TF2 (keskellä) ja CS 1.6 olivat Steamin suosituimpia pelejä syksyllä 2011.

Nykyisin palvelun suosituimmat pelit ovat Counter-Strike-sarjan uusin osa Global Offensive (889 242), Valven areenataistelupeli Dota 2 (667 486), parin vuoden takainen megahitti PUBG: Battlegrounds (382 426), EA:n suosikkiräiskintä Apex Legends (224 496) ja syksyllä 2013 pc:lle julkaistu Grand Theft Auto V (151 406).

Kärkikymppiin mahtuvat lisäksi uutuuspeli Naraka: Bladepoint, Team Fortress 2, Cookie Clicker, Destiny 2 ja Rust. TF2 on ainoa peli kymmenen vuoden takaa, joka on edelleen tosi suosittu – sen päiväkohtainen pelaajapiikki on nykyisin noin 100 000.

Neljää suosituinta peliä yhdistää se, että ne ovat myös menestyneet kilpapeleinä. CS ja Dota ovat saavuttaneet jo ikonisen maineen tienraivaajina esportsin historiassa, mutta myös PUBGissa ja Apexissa liikkuu rahaa miljoonien eurojen edestä vuosittain.

Steamin käyttäjämääriin saatetaan saada merkittävää kasvua pian taas, jos loppuvuodesta julkaistava kannettava Deck-pelikonsoli lähtee lentoon.

Uutuuslaite tuo pc-pelaamisen uudella tavalla perinteisiin pelikonsoleihin tottuneille. Nintendo Switchiä muistuttava Steam Deck on käytännössä kannettava pc, joka tukee pääosaa Steamin peleistä.